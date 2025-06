İnanmak İstediğimiz Efsane: AŞK

-Aşık kişi hep önce ben demez ve aşkını korumaya gayret eder. Zaman zaman gaflete düşse de her anın değerinin bilincinde olmak için çabalar. Gizli hesapları yoktur. Şu beş sadakat içindedir: bedensel, ruhsal, zihinsel ve ne olursa olsun beraber olacağız anlamına gelen hayat sadakati. Mümkün ihtimaller arasında salınmaz, elindeki gerçeğe kendini bırakır. Mutlak şeffaftır ve her şeyi ama her şeyi önceden haber verir. Mevcut ilişkinin darlığını hissettiğindeyse ilişkisinde imkanlar açmak için yollar arar, yeni deneyimlerle aşığında daha önce keşfedemediklerini bulunmaya çalışır. Aşıklar aldıkları kararın arkasında durarak bencillikten uzak kalmaya çalışarak birbirlerinin iyiliğini isterler. Gerçekte olandan başka her herkesin daha iyi, daha ilginç, daha heyecanlı olacağını aklımıza getiren vesveselere kulak asmayıp imkân ve ihtimallerden bilinçli olarak feragat ederler. Bu çok temel bir kıstastır. Çok kesin konuşuyorum ama böyle. Aksi takdirde toksik (zehirli) bir ilişki doğmaya başlar.