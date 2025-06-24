İnanmak İstediğimiz Efsane: AŞK
Filozof ve tarihçi Teyfur Erdoğdu, üniversitelerde verdiği Aşk Felsefesi derslerinden edindiği bilgi birikimiyle, aşkın ne olduğunu, tarihsel süreç içindeki yerini ve zehirli ilişkilerdeki yansımalarını derinlemesine inceliyor. Bu röportajda Erdoğdu, aşkın karmaşık doğasına dair önemli soruları yanıtlayarak okuyuculara farklı bir bakış açısı sunuyor.
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+Hocam siz üniversitede Aşk Felsefesi dersleri veriyorsunuz. Bir tarihçi-filozof olarak tarihsel açıdan da bakarak söylerseniz aşk nedir? Aşk gerçekten var mıdır yoksa inanmak istediğimiz bir efsane midir?
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+O halde?
+Zehirli ilişkilerde de aşk hissediliyor ama!
+Hocam, kalp soğudu diyelim anılardan oluşan tarih silinir mi?
+İlk görüşte aşka inanır mısınız? Yoksa aşkın başlatılıp sürdürülebileceğini mi düşünüyorsunuz?
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+Aşktan bahis açıldığında ruh ile beden arasında ayrım yapmamız ve olayı daha çok ruh çerçevesinde değerlendirmemiz gerektiği söyleniyor. Katılır mısınız?
+Aşk bir yolculuğun adıysa o zaman yol mu güzel yolculuk mu yoksa varılacak yer mi?
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