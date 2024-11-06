New York Times Yarışı Kazanacak İsmi Açıkladı! İlk Sonuçlar Geldi: Donald Trump Önde Gidiyor

Kamala Harris ile Donald Trump arasında kıyasıya mücadele devam ederken, resmi olmayan sonuçlara göre Trump'ın önde olduğu açıklandı.

Harris'in bugün bir konuşma yapmayacağı öğrenilirken, Trump'ın ise Florida'daki Palm Peach'te destekçilerinin bulunduğu kongre merkezine doğru yola çıktığı açıklandı.