Entübe Edilmişti: Ankaralı Turgut Hayatını Kaybetti!
Entübe Edilmişti: Ankaralı Turgut Hayatını Kaybetti!
Uzun süredir kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut geçtiğimiz gün entübe edilmişti. Halk Tv'de yer alan habere göre; ünlü türkücü 61 yaşında hayatını kaybetti.
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Ankaralı Turgut adıyla tanınan Turgut Karataş, Ağustos ayında mide ağrısıyla gittiği hastanede yapılan kontrollerin ardından akciğer kanseri olduğunu öğrenmişti.
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O günden sonra 13 kilo verip oldukça zor günler geçiren ünlü türkücünün menajeri Murat Boran kendisinin entübe edildiğini açıklamıştı.
Menajer Boran, "Dün akşam acile kaldırdık, entübe edildi. Doktorlar durumunun kritik olduğunu söyle. Onun için dua ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı tespit edilen 61 yaşındaki Ankaralı Turgut tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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