İlişkiyle İlgili Şikayetlerinizi Partnerinize Anlatmanın Yolları

Meryem Hazal Çamurcu
13.10.2025 - 23:50

İlişkilerde sorunları yok saymak hiç mantıklı değil. Sorunlar yok sayıldığında ileride daha büyük kavgalara neden olabilir. Yani yaşanılan her şeyi partnerle konuşmak gerek. Ama ilişkilerdeki bu sorunları konuşurken de dikkatli olmak lazım. Çünkü yanlış bir üslup ya da kullanılan kelimeler yeni krizlere yol açabilir. İlişkindeki şikayetleri partnerine nasıl anlatmalısın peki?

Doğru zaman her şeydir!

imgur.com

Partnerinle sorunları konuşmak için doğru zamanı seçmen gerekiyor. Kavga ederken araya sorunları sıkıştırmak ya da partnerinin çok stresli olduğu bir anı seçmek doğru olmaz elbette. Yorgun, aç ya da zihni meşgulken de şikayet konuşmaları yapmak için iyi bir zaman değil.

Hangi dili seçeceğin her şeyden önemli!

imgur.com

Sürekli olarak 'sen böylesin, sen şöylesin' diye partnerini suçlarsan o da savunmaya geçer. Bunun yerine kendini ve duygularını anlatarak konuyu açıklarsan o zaman partnerin bunu bir saldırı olarak algılamaz. Partnerini suçlamadan duygularını anlatman gerek yani!

Şikayetleri biriktirmek yanlış.

Küçük şikayetleri biriktirip hepsini bir anda partnerine anlatmak olayı çok başka yerlere götürebilir. Birikip bir anda ortaya çıkan şikayetler ilişkiye büyük zararlar verecektir. Bunun yerine rahatsız olduğun bir şeyi partnerine o an söylemek ve çözmeye çalışmak çok daha doğru olacaktır.

Ses tonu, konuşmanın gidişatını belirliyor.

Ne söylediğin kadar nasıl söylediğin de önemli. Konuşmayı tartışmaya çevirecek bir ses tonuyla bu konuyu konuşursan çözüme ulaşmak imkansız olur. Sert bir tonda, alaycı şekilde şikayetlerini dile getirmek yerine daha sakin ve yumuşak bir tonla konuşarak partnerinin seni dinlemesini sağlayabilirsin.

Konuşmada mutlaka somut örnekler vermelisin.

İlişkinin en başından başlayıp genellemeler yapmak yerine somut örnekler vererek konuşmayı sürdürmen gerekiyor. Genellemeler partnerinin olayı anlamasını zorlaştırır. 'Sen zaten benimle hiç ilgilenmiyorsun ki!' demek yerine 'Dün seninle konuşurken bana cevap vermedin' gibi somut bir örnek çok daha iyi olacaktır.

Olayı çözmeye çalışmak gerek!

Amaç şikayetleri anlatıp geçmek değil elbette. Bu şikayetleri bir çözüme kavuşturmak gerekiyor. O yüzden şikayetlerini çözecek şekilde önerilerde bulunabilirsin. 'Ben şundan rahatsız oluyorum ve böyle yaparsak daha iyi olur' gibi çözümlerle gidersen partnerin için de olayı anlamak ve çözüme kavuşturmak kolaylaşır.

Partnerine empati ile yaklaşmalısın.

Şikayetlerini dile getirirken partnerinle empati yapmayı ihmal etmemelisin. Karşı tarafın seni anlamasını istiyorsan sen de anlayış göstermelisin. Partnerinin rahatsız olduğun davranışları neden yaptığını anlayabilirsen çözüm için daha iyi olabilir.

Geçmiş sürekli gündeme gelirse problemi hiç çözemezsiniz.

Partnerinin eskiden yaptığı hataları sürekli ortaya çıkarmak bugünkü problemleri çözmeye yardımcı olmaz. Hatta işi zorlaştırır. O yüzden şikayetini sadece o an yaşadığın problemlerle sınırlaman gerek. 'Sen zaten bir kere de bana şunu yapmıştın' demek olayı çözmez, daha da derinleştirir.

Küçümseyerek konuşmak, problemleri çözmeye yardımcı olmaz.

Partnerinin davranışlarını küçümsemek ya da alay etmek, konuyu çözmek için yardımcı olmaz. Hatta partnerinin daha çok savunmaya geçmesine neden olur. Şikayetini ciddi ve saygılı şekilde anlatman olayı çözmeye yardımcı olacaktır.

Önceden hazırlanmak gerekebilir.

Şikayetlerini partnerine anlatmadan önce hazırlık yapman iyi olabilir. Neyi nasıl konuşacağını kafanda planlayarak partnerinin karşısında daha sakin şekilde konuşabilirsin. Böyle bir hazırlık yaptığında hem daha sakin hem de daha kontrollü şekilde partnerine şikayetlerini açabilirsin.

Bu konuşmayı yaparken sadece şikayet etme tabii ki.

Sürekli şikayetlerin olduğu bir konuşma partnerini boğabilir ve yetersiz hissettirebilir. O yüzden partnerinin olumlu yönlerinden de bahsedebilirsin. 'Beni dinlediğin için kendimi değerli hissediyorum ama bu davranışınla beni çok kırdın' gibi cümlelerle konuşmayı ilerletebilirsin.

