İlişkiyi Sonlandırmanın En Kötü Yolu Olan Quiet Dumping Nedir?

Bazıları ayrılırken içini dışını dökerken bazıları ise daha sade bir konuşma yapabiliyor. Ama bir yöntem var ki onda hiç konuşma yok! Yani ayrılırken bir konuşma bile yapmadan ortadan kaybolmak diye kısaca tanımlayabiliriz.

Bu yöntem ne peki?

Quiet dumping, yeni ortaya çıkan kavramlardan biri. Bu yöntemde doğrudan bir ayrılık konuşması yapılmıyor ve ilişki böyle sonlandırılıyor. Partnerlerinden ayrılmak isteyen taraf ayrılık konuşması yapmıyor, hatta ayrılacağına dair ima bile yapmıyor.

Peki ne yapıyor?

Kişi ilişkide olmaya devam ediyor. Yani partnerinin öyle sanması için birlikteymiş gibi hareket ediyor. Ama bunu yaparken ilişkiye duygusal bir emek vermiyor. Yani sessizce ilişkiden uzaklaşıyor diyebiliriz.