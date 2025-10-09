onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
İlişkiyi Sonlandırmanın En Kötü Yolu Olan Quiet Dumping Nedir?

etiket İlişkiyi Sonlandırmanın En Kötü Yolu Olan Quiet Dumping Nedir?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
09.10.2025 - 23:04

İlişkilerde birçok yeni kavram var. Bu kavramlar arasına quiet dumping de katıldı. Peki bu kavramın ne olduğunu ve neyle ilgili olduğunu biliyor musun? İlişkiyi sonlandırırken yapılanı anlatan quiet dumping kavramını anlatıyoruz! Açıkça terk etmeden bir ilişkiyi bitirmenin yöntemi olan quiet dumping neymiş gelin bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ayrılmak için çok çeşitli yöntemler var.

Bazıları ayrılırken içini dışını dökerken bazıları ise daha sade bir konuşma yapabiliyor. Ama bir yöntem var ki onda hiç konuşma yok! Yani ayrılırken bir konuşma bile yapmadan ortadan kaybolmak diye kısaca tanımlayabiliriz.

Bu yöntem ne peki?

Quiet dumping, yeni ortaya çıkan kavramlardan biri. Bu yöntemde doğrudan bir ayrılık konuşması yapılmıyor ve ilişki böyle sonlandırılıyor. Partnerlerinden ayrılmak isteyen taraf ayrılık konuşması yapmıyor, hatta ayrılacağına dair ima bile yapmıyor.

Peki ne yapıyor?

Kişi ilişkide olmaya devam ediyor. Yani partnerinin öyle sanması için birlikteymiş gibi hareket ediyor.  Ama bunu yaparken ilişkiye duygusal bir emek vermiyor. Yani sessizce ilişkiden uzaklaşıyor diyebiliriz.

Bunu yapmasının nedeni ne?

Burada amaç aslında kendisi ayrılmadan karşısındaki partnerinin kendinden uzaklaşmasını sağlamak. Yani ayrılmayı kendisi yapmıyor, bunun yerine karşısındakini ayrılmaya mecbur bırakıyor.

Bu çok pasif-agresif bir yöntem.

Kendisi bir eylem yapmadan karşısındakini ayrılmaya mecbur bırakan bu yöntem son zamanlarda oldukça yaygın. 'Sessiz ayrılma' olarak çevrilebilen quiet dumping kavramı açık iletişim ve netlik bekleyen partnerler için çok sıkıntılı bir süreç! Bunu yapan partner ise kendini 'ben istemedim, ben ayrılmadım' diyerek aklayabiliyor.

Quiet dumping’in en belirgin özelliği ilişkide duygusal geri çekilme.

İlişkide ayrılmadan yavaş yavaş duygusal olarak geri çekilen bir partnerin varsa sana quiet dumping uyguluyor olabilir. Bunu nasıl gerçekleştiriyor peki?

Bu yöntemi uygularken şunlar yapılabiliyor:

  • Mesajlara geç cevap verme

  • İlgisizleşme

  • Fiziksel temasın azalması

  • Yüzeysel konuşmalar

  • Sürekli meşgul olmak

  • Partnerin ihtiyaçlarını göz ardı etmek

Bunların amacı partneri kendinden uzaklaştırmak!

Bu hamleler yapılarak aslında partner ayrılığa zorlanıyor. Direkt 'ayrılmak istiyorum' denmiyor. Dolayısıyla karşıdakinin anlaması güçleşiyor. İlişki de aslında böyle sallantıda bırakılıyor.

Quiet Dumping neden tercih ediliyor?

Quiet dumping'i genelde çatışmadan kaçan ve bir şeylerle yüzleşemeyen partnerler tercih ediyor. Yani partnerini üzmek ya da ayrılık konuşması yapmak yerine bundan kaçan kişiler quiet dumping yöntemiyle ayrılmayı tercih edebiliyor. 

Ayrılık adımını atamayanlar quiet dumping yöntemine başvurabiliyor.

Sorumluluk almayanlar, kötü görünmekten çekinenler, ayrılığı karşı tarafa yaptırma isteği olanlar bu şekilde ayrılmayı daha çok tercih edebiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nedeni ne olursa olsun quiet dumping karşı tarafı derinden etkiliyor.

imgur.com

Quiet dumping uygulanan kişi genellikle olanlara anlam veremiyor. İlişkideki problemin ne olduğunu anlayamadığı için kendini suçlu hissetmesi de muhtemel. Bu durum kafa karışıklığına ve özgüven kaybına neden olabiliyor. 

Quiet dumping yöntemiyle ayrılınan kişide neler oluyor?

  • Bu kişi yetersizlik hissi yaşayabiliyor.

  • Tabii ki bu ayrılık tam belli olmadığı için yaralar açık kalabiliyor ve bu iyileşme süresini uzatıyor.

  • İleriki ilişkiler için güven sorunlarına neden olabiliyor.

  • Sürekli bir sorgulama yaşamaya da neden olabiliyor.

Quiet dumping nasıl anlaşılır?

Bunu anlamak için bazı sinyaller var elbette. Eğer ilişkinde tek sen çabalıyor gibi hissediyorsan quiet dumping'e uğruyor olabilirsin. 

  • Sürekli iletişime sen geçiyorsan

  • Planları yapan hep sensen

  • Yüzeysel konuşmalar yapıyorsanız

  • Eskisi kadar birlikte vakit geçirmiyorsanız

  • İlişki ile ilgili konuşmalardan kaçıyorsa

Bu tarz davranışları ilişkinde fark ettiysen quiet dumping'den şüphelenebilirsin.

Quiet dumping durumunda ne yapmak gerek?

Quiet dumping'e maruz kaldığı düşünüyorsan partnerinden açıkça konuşmayı talep edebilirsin. Bu sayede ne yaşadığını açıkça anlatıp partnerinin cevap vermesini isteyebilirsin. Bu olayı netleştirmene yardımcı olacaktır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın