İlişkinizin Dinamiği Hangi Romantik Filme Benziyor?
Her çift aşkı farklı şekillerde yaşar. Bazıları masalsı bir romantizme sahipken bazılar tutkulu ve fırtınalıdır! Tüm bu farklılıklar, ilişkinizin hangi romantik filme benzediğini ortaya çıkarabilir. Romantik filmlerde yaşanan duyguların yoğunluğu, inişler ve çıkışlar, unutulmayacak anlar ilişkinizin yansıması olabilir.
Gelin, birlikte ilişkinize bakalım ve hangi romantik filme benzediğini bulalım!
1. Cinsiyetini söyler misin?
2. Şimdi asıl sorumuza geçebiliriz! İlişkini tek bir kelime ile tanımlayabilir misin?
3. Partnerinle yapmayı sevdiğin şey nedir?
4. Tartışmaları nasıl çözersiniz?
5. Partnerinden bir hediye geldi! Hangisi seni mutlu eder?
6. İlişkinde romantizm ne düzeyde?
7. Son olarak! Partnerinle en çok hangi mekanda zaman geçirmek istiyorsun?
İlişkin Before Sunrise'a benziyor!
İlişkin Notting Hill'e benziyor!
İlişkin Titanic'e benziyor!
İlişkin The Great Gatsby'e benziyor!
