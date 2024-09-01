İlişkiniz Ne Kadar Eğlenceli?
İlişkiniz Ne Kadar Eğlenceli?
İlişkiniz de ne kadar eğleniyorsunuz? Siz eğlenceli bir çift misiniz? Öğrenmek için hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İlk olarak ne zamandır berabersiniz?
4. İlişkiniz genelde dışardan nasıl görünüyor?
5. İnsanların içinde büyük bir tartışmaya girer misiniz?
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6. Birlikteyken en çok ne yapmaktan hoşlanırsınız?
7. Eğlenmek için lunaparka gitmeyi teklif ettin sevgilinin tepkisi ne olur?
8. Peki sizin ilişkiniz aşk ilişkisi mi?
9. Ne sıklıkla buluşuyorsunuz?
10. Çok sık tartışır mısınız?
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Sizin ilişkiniz deli dolu bir ilişki!
Sizin ilişkiniz eğlenceli sayılır!
Sizin ilişkiniz ciddi bir ilişki!
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