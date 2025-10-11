İlişkiniz İçin Çift Terapisi Gerekli mi? Anlamanın 11 Yolu
Her ilişkide inişler ve çıkışlar oluyor. İlişkide yaşanılan bazı sorunları çözebilmenin yolu çift terapisine gitmek. Çift terapisi, ilişkilerdeki sorunların konuşulabildiği ve partnerlerin birbirini anlamaya çalıştığı bir yer. Kriz yaşayan bir ilişkideysen ya da ilişkini daha sağlıklı bir zemine taşımak istiyorsan çift terapisine gidebilirsin...
1. Aynı kavgayı tekrarlamak, ilişkinizin çıkmaza girdiğini gösteriyor.
2. İlişkide iletişim azaldıysa da çift terapisi düşünülebilir.
3. İlişkilerde birbirini dinlemek çok önemli!
4. İlişkinde sürekli savunma halindeysen bu önemli bir problem!
5. Aranızdaki fiziksel ve duygusal yakınlık azaldıysa çift terapisine gidebilirsiniz.
6. İlişkilerde halı altına süpürülenler zamanla ortaya çıkabilir.
7. Sıkıntılarını başkalarına anlatıp partnerinle paylaşmıyorsan sorun var demektir.
8. Ayrılık konuşmalarının başlaması iyiye işaret değil!
9. Partnerin artık sana huzur vermiyor olabilir.
10. Partnerinle başka yönlere gidiyor olabilirsiniz.
11. Sadakatsizlik gerçekleştikten sonra çift terapisi şart diyebiliriz.
