İlişkiniz İçin Çift Terapisi Gerekli mi? Anlamanın 11 Yolu

Meryem Hazal Çamurcu
11.10.2025 - 22:04

Her ilişkide inişler ve çıkışlar oluyor. İlişkide yaşanılan bazı sorunları çözebilmenin yolu çift terapisine gitmek. Çift terapisi, ilişkilerdeki sorunların konuşulabildiği ve partnerlerin birbirini anlamaya çalıştığı bir yer. Kriz yaşayan bir ilişkideysen ya da ilişkini daha sağlıklı bir zemine taşımak istiyorsan çift terapisine gidebilirsin...

1. Aynı kavgayı tekrarlamak, ilişkinizin çıkmaza girdiğini gösteriyor.

İlişkilerde tartışmak aslında sağlıklı. Ama aynı kavgalar sürekli devam ediyorsa ve bir türlü sonuca bağlanamıyorsa o zaman çift terapisi sizin için uygun olabilir. Bu tarz çözülmeyen kavgalar, sadece ilişkiyi yıpratıyor. Böyle bir durum yaşıyorsan partnerinle çift terapisine gitmeyi deneyebilirsiniz.

2. İlişkide iletişim azaldıysa da çift terapisi düşünülebilir.

İlişkide zaman zaman iletişim azalabiliyor. Ama bu sürekli hale geldiyse ve partnerinle artık neredeyse hiç konuşmuyorsanız o zaman çift terapisine gitmenin zamanı gelmiş olabilir. Birbirinizle sohbet edemediğiniz ve sadece sabahları günaydın, akşamları iyi akşamlar dediğiniz bir ilişkiye döndüyse mesafe daha açılmadan destek alabilirsiniz.

3. İlişkilerde birbirini dinlemek çok önemli!

Bazı ilişkilerde partnerler birbirini dinlemiyor. Sadece konuşma sırasının kendisine gelmesini bekliyor. İletişimin koptuğu bir ilişkide kalmak yorucu ve yıpratıcı olabilir. Herkesin kendini ispatlamaya çalıştığı ilişkide kimse birbirini duymuyor demektir. Eğer sizin ilişkiniz de bu hale geldiyse bir terapisti görmek iyi olabilir.

4. İlişkinde sürekli savunma halindeysen bu önemli bir problem!

İlişkiler bazen öyle bir duruma geliyor ki partnerine karşı sürekli savunma modunda oluyorsun. Bu aslında bir güven problemi. Söylenen her şeyi bir saldırı olarak algılıyorsan ya da partnerin böyle algılıyorsa o zaman bunu çözmek için çift terapisine başvurabilirsiniz. Terapide bu savunma refleksinin nedenlerini anlamaya çalışabilirsiniz.

5. Aranızdaki fiziksel ve duygusal yakınlık azaldıysa çift terapisine gidebilirsiniz.

İlişkilerde bazen yakınlık azalabiliyor ya da kaybolabiliyor. Aslında bu yakınlık, ilişkiyi besleyen en önemli bağlardan biri. O yüzden eksikliği ilişkideki problemleri artırabilir. İlişkinizde böyle bir sorun yaşıyorsanız çift terapisi sorunları çözme konusunda yardımcı olabilir.

6. İlişkilerde halı altına süpürülenler zamanla ortaya çıkabilir.

Her ilişkide kırgınlıklar oluyor ama bunları biriktirmek ve konuşmamak bir sorun. Bu biriken kırgınlıklar öfkeye dönüşüyor. Hatta ilerledikçe aranızı da açıyor. Sürekli bir şeyleri içinize atmak ve konuşmamak ilişkinin yavaş yavaş bitmesine neden oluyor. Birbirinizle konuşamıyorsanız yardım almayı deneyebilirsiniz.

7. Sıkıntılarını başkalarına anlatıp partnerinle paylaşmıyorsan sorun var demektir.

Tabii ki her şeyi partnerinle paylaşman gerekmiyor. Ama sorunlarını, sıkıntılarını ya da yaşadığın heyecanları ilk olarak partnerinle paylaşmıyorsan sorunlarınız olduğunu söyleyebiliriz. İlişkiyi zedeleyen bu durumların önüne geçmek için partnerinle birlikte çift terapisine gitmeyi deneyebilirsiniz.

8. Ayrılık konuşmalarının başlaması iyiye işaret değil!

İlişkilerde tartışmalar eğer doğru yönetiliyorsa ilişkiyi güçlendiriyor. Ama bu tartışmalarda ayrılıkla ilgili konuşmalar yapılmaya başladıysa tehlike çanları çalıyor diyebiliriz. Sık sık ortaya çıkan ayrılık istekleri, ilişkinin kötüye gitmesine neden olabilir. Böyle bir durum yaşıyorsanız partnerinle çift terapisine gidebilirsiniz.

9. Partnerin artık sana huzur vermiyor olabilir.

Bu yaşanabilecek bir durum ama çözümsüz değil. İlişkide yaşanan gerginlikler sonucunda partnerinle birlikteyken kendini huzursuz ve gergin hissediyor olabilirsin. Hayatını paylaştığın birinin sana böyle hissettirmesi seni strese sokuyor olabilir. Eğer böyle bir şey yaşıyorsan çift terapisi ilişkinize iyi gelebilir.

10. Partnerinle başka yönlere gidiyor olabilirsiniz.

Partnerinle ilişki içindeyken ortak bir gelecek hayal etmeniz gerekiyor. İkinizin farklı yönlere gittiği bir ilişkideyseniz bu ilişkinin geleceği pek parlak değil gibi. Ama bu çözümsüz bir sorun değil elbette. Hayattan beklentileriniz ve yaşam tarzınızın çatıştığını hissediyorsanız çift terapistine giderek bunu çözmek için çalışabilirsiniz.

11. Sadakatsizlik gerçekleştikten sonra çift terapisi şart diyebiliriz.

Bu çok hassas ve zor bir süreç. Yaşadığın sadakatsizlik sonrası ne yapacağını şaşırmış olabilirsin. Güveninin sarsıldığı ve ilişkinin yerle bir olduğu bu kriz sonrasında partnerini affetmek ve birlikte yürümeye devam etmek istiyorsan o zaman çift terapisini partnerinle deneyebilirsiniz. Terapi bu süreci daha iyi ve sağlıklı yönetmene yardımcı olacaktır.

