İlişkiniz İçin Çift Terapisi Gerekli mi? Anlamanın 11 Yolu

İlişkiler bazen öyle bir duruma geliyor ki partnerine karşı sürekli savunma modunda oluyorsun. Bu aslında bir güven problemi. Söylenen her şeyi bir saldırı olarak algılıyorsan ya da partnerin böyle algılıyorsa o zaman bunu çözmek için çift terapisine başvurabilirsiniz. Terapide bu savunma refleksinin nedenlerini anlamaya çalışabilirsiniz.