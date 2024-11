İlişkinde Kriz Anlarını Başarıyla Yönetmenin 12 Altın Kuralı

Güven, ilişkinizin temelidir ve bu temel sağlam olduğunda hiçbir kriz sizi yıkamaz! Partnerine her şeyin üstesinden birlikte gelebileceğinizi göster ve ona güvendiğini hissettir. Aynı zamanda sen de onun sana güvendiğini bilerek rahatla. Birbirinize olan güveniniz tam olduğunda, her şey daha kolay çözümlenir. Çünkü güven her şeyin başlangıcıdır!