İlişkinde Kriz Anlarını Başarıyla Yönetmenin 12 Altın Kuralı

Partnerinin yerine geçip olaylara onun gözünden bakmayı dene! Belki de o anda gözlerinden dumanlar çıkıyordur ama biraz Sherlock Holmes olup 'Acaba ne hissetti?' diye düşünmek iyi bir başlangıç olabilir. Herkes kendi duygularını yaşarken başkalarının hislerini anlamak sihirli bir değnek gibidir. Bu hem seni daha anlayışlı kılar hem de partnerinin kendini daha değerli hissetmesini sağlar. Unutma, empatinin gücü çoğu zaman krizleri çözer. Biraz empati ile olayların rüzgarını tersine çevirebilirsin.