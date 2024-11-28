İlişkinde Kriz Anlarını Başarıyla Yönetmenin 12 Altın Kuralı
İlişkinde Kriz Anlarını Başarıyla Yönetmenin 12 Altın Kuralı
İlişkide sorunlarla baş etmenin bazı altın kuralları var. Bu içerikte biz de sana bunları söyleyeceğiz...
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1. Sakin kalmaya çalış.
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2. Açık iletişim kur.
3. Empati kur.
4. Doğru zamanı seç.
5. Eleştirileri yumuşat.
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6. Çözüm odaklı ol.
7. Ara vermeyi bil.
8. Dinlemeyi öğren.
9. Ortak noktaları bul.
10. Tepkilerini kontrol et.
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11. Güven oluştur.
12. Özür dilemeyi bil.
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tamamiyle karşı taraf.....bize gelmez reyiz...