İlişkilerinde Ne Kadar Yapıcısın?

Hayatının aşk sahnesinde seninle birlikte rol alanlar, senin her zaman yapıcı bir partner olmadığını söylüyor. Evet, kabul ediyoruz, senin de kendi içinde bir çelişki yaşadığın anlar olabiliyor. Kimi zamanlar, seni tanıyanlar senin bu yapıcı, pozitif ve anlayışlı yanını görüyor ve seninle olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorlar. Ancak, bazı durumlarda senin bu yapıcı kişiliğin yerini daha farklı bir tavır alıyor. İşte bu durumlar, ilişkilerinde bazen dalgalı bir seyir izlemenle sonuçlanıyor. Bu durumları gözlemleyenler, senin her zaman yapıcı bir kişi olmadığını, bazen de tam tersi bir tutum sergileyebildiğini ifade ediyorlar. Ancak unutma ki, bu senin kişiliğinin bir parçası ve herkesin farklı yönleri olabilir. Kendine olan güvenini kaybetme ve her zaman olduğu gibi, kendi doğrularınla yoluna devam et.