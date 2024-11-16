İlişkilerinde Ne Kadar Yapıcısın?
İlişkilerinde Ne Kadar Yapıcısın?
İlişkilerde yapıcı ya da yıkıcı davranışlar sergilemek, ilişkilerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini doğrudan etkileyen önemli unsurlardır. Yapıcı davranışlar sergileyen kişiler, genellikle empati yapar, dinlemeye özen gösterir ve karşı tarafın ihtiyaçlarını anlamaya çalışır. Anlaşmazlık durumlarında sorunları çözmeye odaklanır, yapıcı geri bildirimler verir ve iletişimi açık tutar. Sen ne kadar yapıcısın?
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seçer misin?
3. Kendinde en sevmediğin özellik ne?
4. En son ne zaman sevgilin oldu?
5. Çok tartışan bir insan mısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Kalbin kırıldığında nasıl davranıyorsun?
7. İlişkilerde en önem verdiğin şey ne?
8. İlişkide tartışmayı genelde kim çıkarır?
9. Sen ne olursa bir ilişki bitirirsin?
10. Öfkeni puanla bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen ilişkilerde her zaman yapıcısın!
Sen ilişkilerde bazen yapıcısın!
Sen ilişkilerde hiç yapıcı değilsin!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın