İlişkideki Tavrına Göre Hangi Hogwarts Binasına Aitsin?
Büyülü bir dünyaya girmeye hazır mısınız? İlişki içindeki tavırlar sayesinde gerçek karakterini keşfedebilirsin. Partnerine karşı nasıl davrandığın, duyguları nasıl ifade ettiğini bize anlatırsan seni Hogwarts'a yolcu edebiliriz!
Beraber kişiliğini keşfederek büyülü dünyada hangi binaya yerleşmen gerektiğini söylüyoruz!
1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi asıl sorulara başlayalım! Partnerinle tartıştığında nasıl davranırsın?
3. Peki, senin için romantik an ne demek?
4. Partnerin sana bir sürpriz yaptı! Nasıl tepki verirsin?
5. Kıskanç biri misin?
6. İlişkide olmazsa olmaz dediğin şey nedir?
7. Partnerine hediye alacaksın... Hangisini tercih edersin?
8. Son olarak! Bize ilişkideki baskın yönünü söyler misin?
Sen Gryffindor'sun!
Sen Slytherin'sin!
Sen Ravenclaw'un!
Sen Hufflepuff'sın!
