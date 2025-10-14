İlişkideki Tavrına Göre Hangi Hogwarts Binasına Aitsin?

Senin ilişki anlayışında hem mantık hem de uyum var! Partnerinle olan ilişkini her zaman dengede tutmaya çalışıyorsun. Olgun davranmayı biliyorsun. Tartışma esnasında duygularını kontrol ederek sakin kalıyorsun. Güven ve sadakat senin için çok önemli. Aynı zamanda uyumu da arıyorsun. Partnerin senin yol gösterici bir yanın olduğunu düşünüyor olabilir. Düşünce derinliğin de onu etkiliyordur. Zaman zaman fazla mantıklı davranarak soğuk biri olabilirsin. Ama sağlam bir dostlukla ve bilgelikle kurulmuş bir ilişki oluşturmak istiyorsun!