İlişkideki Tavrına Göre Hangi Hogwarts Binasına Aitsin?

Elif Nur Çamurcu
14.10.2025 - 23:50

Büyülü bir dünyaya girmeye hazır mısınız? İlişki içindeki tavırlar sayesinde gerçek karakterini keşfedebilirsin. Partnerine karşı nasıl davrandığın, duyguları nasıl ifade ettiğini bize anlatırsan seni Hogwarts'a yolcu edebiliriz! 

Beraber kişiliğini keşfederek büyülü dünyada hangi binaya yerleşmen gerektiğini söylüyoruz!

1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi asıl sorulara başlayalım! Partnerinle tartıştığında nasıl davranırsın?

3. Peki, senin için romantik an ne demek?

4. Partnerin sana bir sürpriz yaptı! Nasıl tepki verirsin?

5. Kıskanç biri misin?

6. İlişkide olmazsa olmaz dediğin şey nedir?

7. Partnerine hediye alacaksın... Hangisini tercih edersin?

8. Son olarak! Bize ilişkideki baskın yönünü söyler misin?

Sen Gryffindor'sun!

İlişkilerinde cesaret ve tutku var! Bir şeyleri yoğun yaşamayı seviyorsun. Hislerini saklamadan partnerine karşı her zaman açık oluyorsun. Bu da aşkı macera dolu gördüğünü gösterir. Bazen fevri hareketlerin olsa da samimiyetin ile partnerini kendine çekiyorsun. Partnerin enerjinden beslendiği için yanında hiçbir zaman sıkılmaz! Bazen kıskançlıklar yaşanıyor olabilir. Yoğun duygular da dalgalanabilir. Ama senin aşkın sıradan değil. Cesur ve unutulmaz!

Sen Slytherin'sin!

İlişkinde kararlı ve güçlü durduğunu görüyoruz. Hedef odaklı ilerleyen birisin. Partnerine karşı derin bir bağlılığın var. Bunu her zaman gösteremiyorsun. Çünkü duyguların yoğun olsa da onları kontrol altında tutmaya çalışıyorsun. Arada kıskançlıklar yapsan da partnerine ne kadar değer verdiğini gösterebiliyorsun. Kararlı ve stratejik yapınla birlikte uzun vadeli bir ilişki oluşturabilirsin. Partnerin seninle iken hem güvende hem de özel hissedebilir. Ama ara ara inatçılık yaparak üste çıkmaya çalışıyor gibisin. Kendi kişiliğinden ödün vermeden bir ilişki kuruyorsun!

Sen Ravenclaw'un!

Senin ilişki anlayışında hem mantık hem de uyum var! Partnerinle olan ilişkini her zaman dengede tutmaya çalışıyorsun. Olgun davranmayı biliyorsun. Tartışma esnasında duygularını kontrol ederek sakin kalıyorsun. Güven ve sadakat senin için çok önemli. Aynı zamanda uyumu da arıyorsun. Partnerin senin yol gösterici bir yanın olduğunu düşünüyor olabilir. Düşünce derinliğin de onu etkiliyordur. Zaman zaman fazla mantıklı davranarak soğuk biri olabilirsin. Ama sağlam bir dostlukla ve bilgelikle kurulmuş bir ilişki oluşturmak istiyorsun!

Sen Hufflepuff'sın!

İlişkilerde sadakat ve huzuru arıyorsun. Partnerin senin yanındayken kendini güvende hisseder. Çünkü onu hep destekleyecek birisin. Kavgadan kaçınarak ortamı yumuşatmayı biliyorsun. Aşk dendiği zaman aklına büyük jestler geliyor. Partnerini mutlu etmek senin için çok önemli. Onun mutluluğu ile mutlu oluyorsun. Kalbinin yumuşaklığı sayesinde ilişkin güçleniyor. Bazıları seni fazla sakin bulsa da ilişkiyi anlayış çerçevesinde yürütmeyi biliyorsun!

Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
