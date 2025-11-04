İlişkideki Kaygılarını Azaltmak İçin Yapabileceğin 10 Alıştırma
Zaman zaman ilişkide kendimizi kaygılı hissederiz. İşte tam olarak böyle süreçlerde ilişkideki kaygıyı azaltmak için yapabileceklerine odaklanabilirsin. Peki ilişkideki kaygı nasıl azaltılır? Gel birlikte keşfedelim ve ilişkiyi daha iyi bir yere taşıyalım!
1. Duygularını yazmalısın.
2. Gerçekle varsayımı ayırmalısın.
3. Güvene odaklanmalısın.
4. "Kötü son" senaryona odaklanmamalısın.
5. Sınırlarını belirlemelisin.
6. Nefes egzersizi yapmalısın.
7. Partnerinle açık şekilde konuşmalısın.
8. Sosyal hayatını ihmal etmemelisin.
9. Kıyaslamayı bırakmalısın.
10. Beden taması yapmalısın.
