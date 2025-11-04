onedio
İlişkideki Kaygılarını Azaltmak İçin Yapabileceğin 10 Alıştırma

Begüm
04.11.2025 - 23:01

Zaman zaman ilişkide kendimizi kaygılı hissederiz. İşte tam olarak böyle süreçlerde ilişkideki kaygıyı azaltmak için yapabileceklerine odaklanabilirsin. Peki ilişkideki kaygı nasıl azaltılır? Gel birlikte keşfedelim ve ilişkiyi daha iyi bir yere taşıyalım!

1. Duygularını yazmalısın.

Kendini kaygılı hissettiğinde duygularını yazmak işleri kolaylaştırabilir. Her gün 5-10 dakika ilişkine dair hislerini, korkularını, güzel anları yazmak hem zihni boşaltır hem de duyguların farkına varmanı sağlar. Böylece düşünceler daha somut hale gelir ve yönetilebilir olur. Kendi düşüncelerine ve kaygılarına yazdıklarından bakmak daha net görmeni sağlayacaktır.

2. Gerçekle varsayımı ayırmalısın.

Kendini kaygılı hissettiğinde bunun gerçek mi yoksa bir varsayım mı olduğunu fark etmelisin. İşte bu anlarda şu soruyu sorabilirsin: “Bu düşündüğüm şeyin bir kanıtı var mı, yoksa sadece kaygım mı' Çünkü varsayımları fark etmek kaygıyı azaltmanda çok ama çok yardımcı olabilir.

3. Güvene odaklanmalısın.

Güven bir ilişkide kaygıyı azaltır. Bu yüzden de güven veren mikro davranışlara odaklanabilirsin. Partnerinle küçük ama güven veren şeyleri fark etmeye çalışarak başlayabilirsin. Bu bir mesaj, bakış, jest veya güvenli bir alan olabilir. Bunları bilinçli olarak fark etmek güven duygusunu pekiştirir.

4. "Kötü son" senaryona odaklanmamalısın.

Kaygı genellikle “ya şöyle olursa?” düşüncelerinden beslenir peki senin kafanda yarattığın ve düşündüğün o kötü son senaryosu ne kadar gerçekçi? Kötü bir senaryo düşündüğünde şu soruyu kendine sormalısın:

“Bu olursa her şey en fazla ne kadar kötüye gidebilir ki?'

5. Sınırlarını belirlemelisin.

İlişkide kendini kaybettiğini hissettiğinde kaygın da artar. Bu yüzden ne zaman hayır diyeceğini, neyi kabul etmeyeceğini bilmelisin. Çünkü bunları bilmek, sınırlarını çizmek senin ilişkideki özgüveni artırır ve zaman içerisinde de kaygıyı düşürür.

6. Nefes egzersizi yapmalısın.

Kendini kaygılı hissettiğinde nefes egzersizi yaparak kendini sakinleştirebilirsin. 4 saniye nefes al, 7 saniye tut, 8 saniyede ver. Günde birkaç kez yaparak kaygının vücuda etkisini azaltabilir ve bu küçük ama etkili egzersizin etkisini gözlerinle görebilirsin.

7. Partnerinle açık şekilde konuşmalısın.

Kaygılandığın konuyu yargılayıcı olmadan partnerinle paylaşmak da işleri kolaylaştırır ve kaygını azaltabilir. Ona şu soruyu sorarak bağ kurabilir ve içindeki o düşünceleri açığa çıkarabilirsin:

“Bazen mesafe koyduğunda seni kaybedeceğim hissine kapılıyorum. Bunun üzerine konuşabilir miyiz?”

8. Sosyal hayatını ihmal etmemelisin.

Tüm duygusal ihtiyaçlarını partnerine yüklemek kaygıyı artırır. Bu yüzden ilişkide arkadaşlık ilişkileri, hobiler ve yalnız zaman geçirmek önemlidir. Partnerine olan bağımlılığını azaltmak ve hayatına devam etmek kaygılarını da azaltır.

9. Kıyaslamayı bırakmalısın.

Başkalarının ilişkilerini gözlemlemek doğal bir şey ama kendi ilişkinin de koşullarını unutmamalısın çünkü her çift farklıdır. Kıyaslamak hem kendine hem de ilişkine haksızlık olur. Ve negatif yönlere odaklanmanı daha da artırır. Bu yüzden kıyaslamaları bırakmalısın.

10. Beden taması yapmalısın.

Kaygın arttığında gerginliği genelde bedeninin hangi bölgesinde hissediyorsun? Vücuda dikkat vermek, zihnini şimdiki ana getirmeni sağlar. Bu alıştırma için videolar izleyebilir ve yönlendirmeki bir beden tarama meditasyonu yapabilirsin. Zaman içinde bedeninin verdiği tepkileri daha iyi anladığını fark edeceksin.

