İlişkide Sessiz Kaldığın Şey Ne?
İlişkilerde herkesin söylemeye cesaret edemediği, yutkunduğu ve içinden geçip de dile getirmediği bazı konular oluyor. Peki senin karşındakine asla tam olarak anlatmadığın, içinde tuttuğun o şey ne? Hadi soruları yanıtla, ilişkide hangi konuda sessiz kaldığını öğrenelim!
1. Haydi cinsiyetini öğrenelim!
2. Partnerinle tartışma çıktığında ilk refleksin ne olur?
3. Peki en çok hangi durumda “keşke şunu da söylemeseydim” dersin?
4. Partnerinin bilmesini istediğin ama anlatamadığın şey ne?
5. Bir ilişkide en zorlandığın konu ne?
6. Partnerin sana karşı soğuk davrandığında aklından geçen ilk şey?
7. Partnerinle bir sanatçının sergisine gitmek istesen, hangisini seçerdin?
8. Son olarak, kocaman bir megafon olsa ve tek cümle bağıracak olsan…
İhmal edildiğini hissetmen!
Tutku ve arzuların!
Gelecek kaygıların!
Duygusal eksikliklerin!
