İlişkide Sessiz Kaldığın Şey Ne?

İlişkilerde en büyük sessizliğin, aslında görülmek ve önemsenmek isteğini dile getirememenden geliyor. Partnerinden daha çok ilgi, daha çok küçük jestler bekliyorsun ama bunu direkt söylemek sana zor geliyor. İçinde beni unutma çığlığı var ama sen bunu triplerle ve suskunlukla ifade ediyorsun. Sessiz kalmanın sebebi, aslında reddedilmekten korkman. Oysa senin tek ihtiyacın, küçük dokunuşlarla bile önemlisin mesajını almak.