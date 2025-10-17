onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
İlişkide Sessiz Kaldığın Şey Ne?

etiket İlişkide Sessiz Kaldığın Şey Ne?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
17.10.2025 - 23:05

İlişkilerde herkesin söylemeye cesaret edemediği, yutkunduğu ve içinden geçip de dile getirmediği bazı konular oluyor. Peki senin karşındakine asla tam olarak anlatmadığın, içinde tuttuğun o şey ne? Hadi soruları yanıtla, ilişkide hangi konuda sessiz kaldığını öğrenelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Haydi cinsiyetini öğrenelim!

2. Partnerinle tartışma çıktığında ilk refleksin ne olur?

3. Peki en çok hangi durumda “keşke şunu da söylemeseydim” dersin?

4. Partnerinin bilmesini istediğin ama anlatamadığın şey ne?

5. Bir ilişkide en zorlandığın konu ne?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Partnerin sana karşı soğuk davrandığında aklından geçen ilk şey?

7. Partnerinle bir sanatçının sergisine gitmek istesen, hangisini seçerdin?

8. Son olarak, kocaman bir megafon olsa ve tek cümle bağıracak olsan…

İhmal edildiğini hissetmen!

İlişkilerde en büyük sessizliğin, aslında görülmek ve önemsenmek isteğini dile getirememenden geliyor. Partnerinden daha çok ilgi, daha çok küçük jestler bekliyorsun ama bunu direkt söylemek sana zor geliyor. İçinde beni unutma çığlığı var ama sen bunu triplerle ve suskunlukla ifade ediyorsun. Sessiz kalmanın sebebi, aslında reddedilmekten korkman. Oysa senin tek ihtiyacın, küçük dokunuşlarla bile önemlisin mesajını almak.

Tutku ve arzuların!

Senin sessiz kaldığın alan, arzularını ve tutkularını dile getirmek. Daha yoğun bir yakınlık istiyor ama bunu söylediğinde yanlış anlaşılmaktan korkuyorsun. “Acaba fazla mı talepkar olurum?” düşüncesi seni susmaya itiyor. İçinde güçlü bir tutku var ama bunu gizliyorsun. Aslında partnerinle paylaştığında ilişkiniz çok daha samimi ve doyurucu olacak.

Gelecek kaygıların!

Senin için ilişkiler sadece şimdi ile sınırlı değil, yarını da düşünüyorsun. Fakat iş ciddi planlara geldiğinde sessizleşiyorsun. Bunun sebebi ya partnerini sıkmak istememen ya da hayal kırıklığına uğramaktan korkman. Sessizliğin aslında bir korunma mekanizması. Ama dile getirsen belki de ilişkinizi daha sağlam bir temele oturtacaksın.

Duygusal eksikliklerin!

İçinde en çok sakladığın şey, aslında anlaşılmadığını hissetmek. Duygularını çok yoğun yaşıyorsun ama çoğu zaman partnerine aktarmakta zorlanıyorsun. Bu yüzden sessizleşiyor, hatta bazen kendi içine çekiliyorsun. Suskunluğun, kırılganlığını ortaya koymama isteğinden kaynaklanıyor. Ama paylaştığında partnerin seni düşündüğünden çok daha fazla anlamaya hazır olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın