İlişkide Duygusal Açlığın Olduğunu Gösteren 12 İşaret
Bir ilişkin var ama bir türlü tam olarak tatmin olmuş hissetmiyor musun? Sanki hep bir şeyler eksik, sürekli onay bekliyorsun, ilgiye doyamıyorsun... O zaman duygusal açlık seni ele geçirmiş olabilir! Merak etme, yalnız değilsin! Birlikte bakalım tüm bu durumlara!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sürekli ilgi bekleme durumu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Aşırıya kaçan kıskançlık krizleri.
3. Onaylanma ihtiyacının zirve yapması.
4. İlişkiyi takıntı haline getirmek.
5. Küçük bir ihmalde bile hızla üzülmek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sürekli güvence arama.
7. Tek taraflı fedakarlık yapmak.
8. İlişkide sürekli dramatik anlar yaratmak.
9. Partnerden ayrılmayı göze alamamak.
10. Partnerin duygusal sorumluluğunu üstlenmek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Beraberken bile yalnız hissetmek.
12. Sürekli yanında duran o yetersizlik hissi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın