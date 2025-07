İlişkide Duygusal Açlığın Olduğunu Gösteren 12 İşaret

Of of! Partnerin sürekli olarak seni övsün, yaptığı her hareketle seni onaylasın istiyorsan duygusal açlık peşini bırakmıyor demektir. 'Beni seviyor musun?', 'Gerçekten güzel miyim?', 'Benden memnun musun?' gibi sorular dilinden düşmüyorsa bu büyük bir problem! Partnerin seni ne kadar sevse de kendi değerini başkalarının onayına bağlı olarak belirlemek uzun vadede yıpratıcı oluyor. Bu noktada kendini sevme ve kabul etme üzerinde biraz çalışmak sana iyi gelecek.