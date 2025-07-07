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İlişkide Duygusal Açlığın Olduğunu Gösteren 12 İşaret

etiket İlişkide Duygusal Açlığın Olduğunu Gösteren 12 İşaret

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı - Onedio Üyesi
07.07.2025 - 23:46

Bir ilişkin var ama bir türlü tam olarak tatmin olmuş hissetmiyor musun? Sanki hep bir şeyler eksik, sürekli onay bekliyorsun, ilgiye doyamıyorsun... O zaman duygusal açlık seni ele geçirmiş olabilir! Merak etme, yalnız değilsin! Birlikte bakalım tüm bu durumlara!

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1. Sürekli ilgi bekleme durumu.

Partnerinle ne yaparsan yap ilgiye bir türlü doyamıyorsun. Mesaj atmasa içini bir huzursuzluk kaplıyor ve yan yana olduğunuzda bile daha fazlasını istiyorsun. Bu sürekli onay ve ilgi beklentisi, duygusal açlığın en belirgin işaretlerinden biri. İlişkide dengeli bir ilgi paylaşımı önemli ancak bu ihtiyacın bir türlü bitmiyorsa içindeki boşluğu başka bir şeyle doldurmaya çalışıyor olabilirsin. Öncelikle kendine şu soruyu sor: 'Bu ilgiye gerçekten mi ihtiyacım var, yoksa kendi içimdeki eksikliği mi kapatmaya çalışıyorum?'

2. Aşırıya kaçan kıskançlık krizleri.

Partnerin arkadaşlarıyla buluşmaya çıkınca içini kemiren o huzursuzluk var ya... İşte tam olarak duygusal açlığın çanlarını çaldığı an! Kıskançlık bazen sevgi göstergesi olarak algılansa da sürekli hale geldiğinde ciddi bir alarm haline geliyor. Kendini değersiz hissettiğinde veya partnerinin başka biriyle ilgilenebileceği korkusuna kapıldığında bu krizler ortaya çıkar. Güvensizlik ve yetersizlik hissi de bu durumu tetikler. Sağlıklı bir ilişkinin temelinde güven yatıyor tam da bu yüzden bu duyguları biraz sorgulamakta fayda var.

3. Onaylanma ihtiyacının zirve yapması.

3. Onaylanma ihtiyacının zirve yapması.

Of of! Partnerin sürekli olarak seni övsün, yaptığı her hareketle seni onaylasın istiyorsan duygusal açlık peşini bırakmıyor demektir. 'Beni seviyor musun?', 'Gerçekten güzel miyim?', 'Benden memnun musun?' gibi sorular dilinden düşmüyorsa bu büyük bir problem! Partnerin seni ne kadar sevse de kendi değerini başkalarının onayına bağlı olarak belirlemek uzun vadede yıpratıcı oluyor. Bu noktada kendini sevme ve kabul etme üzerinde biraz çalışmak sana iyi gelecek.

4. İlişkiyi takıntı haline getirmek.

İlişkin hayatının merkezine oturduysa ve tüm enerjini ona harcıyorsan duygusal açlığın işaretlerinden biriyle karşı karşıyasın. Kendi hobilerini, arkadaşlarını ve hatta kariyerini ihmal edip sadece ilişkiye odaklanmak sağlıklı bir durum değil. Bir ilişki hayatını zenginleştirmeli, tek başına tanımlamamalı. Kendine alan tanımak ve bireyselliğini korumak da duygusal doyumun anahtarlarından biri.

5. Küçük bir ihmalde bile hızla üzülmek.

Mesajına bir kere bile geç cevap verdi diye gözlerin doluyor mu? Ya da buluşmayı iptal ettiğinde dünyanın sonu gelmiş gibi mi hissediyorsun? Bu abartılı duygusal tepkiler, içsel bir eksiklikten kaynaklanıyor olabilir açıkçası. Küçük ihmalleri büyütmek ve fazlasıyla duygusal tepki vermek de duygusal açlığın göstergelerinden.

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6. Sürekli güvence arama.

'Gerçekten beni seviyor musun?', 'Bir daha ayrılmayacağız, değil mi?' gibi sorular dilinden düşmüyorsa haydi geçmişler olsun! Partnerine sürekli aynı şeyleri sormak hem seni hem de onu yıpratır. Sağlıklı bir ilişkide güven, sürekli olarak test edilmez, sadece hissedilir. İç huzurunu sağlamak için kendi kendine güven inşa etmen gerekecek.

7. Tek taraflı fedakarlık yapmak.

Hep partnerin mutlu olsun diye kendinden fazlasıyla ödün veriyorsan bu sağlıklı bir ilişki dinamiğine pek benzemiyor. Onun için sürekli planlar yapıyor, kendi ihtiyaçlarını görmezden geliyorsan duygusal açlık seni ele geçirmiş demek. Unutma, bir ilişkide denge çok önemlidir. Sevgiyle yapılan fedakarlık güzel olsa da kendi mutluluğunu ikinci plana atmamalısın.

8. İlişkide sürekli dramatik anlar yaratmak.

Durduk yere tartışma çıkarıyor veya küçük şeyleri büyütüyorsan aslında içsel boşluğu doldurmaya çalışıyorsun. Duygusal açlık bazen bilinçsizce dramatik çıkışlara yol açıyor. Bu tür davranışlar ilişkinin yıpranmasına neden olur. Sorunun kaynağını bulup üzerine gitmek hem seni hem de ilişkinizi rahatlatacak.

9. Partnerden ayrılmayı göze alamamak.

İlişki seni yıpratıyor olsa bile ya yalnız kalırsam korkusuyla devam ettiriyorsan duygusal açlığın seni kontrol ettiğini bilmelisin. Yalnız kalmaktan korkmak, bağımlı bir ilişki dinamiğinin yapı taşı. Kendi başına mutlu olabilmek sağlıklı bir ilişki için ön şart!

10. Partnerin duygusal sorumluluğunu üstlenmek.

Onun duygusal iniş çıkışlarını kendine görev edinmişsen, onun adına üzülüp mutlu oluyorsan kendi duygusal sınırlarını kaybetmişsin. Bu durum, ilişkide hem seni hem de partnerini yoracaktır. İlişkide destek olmak önemli ama her duyguyu sahiplenmek sağlıklı değil.

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11. Beraberken bile yalnız hissetmek.

Onunla fiziksel olarak birlikte olsan bile içindeki boşluk hissi geçmiyorsa geçmiş olsun duygusal açlığın oldukça derinleşmiş. Bu durum, ilişkinin seni gerçekten tatmin etmediğine veya kendi duygusal ihtiyaçlarını fark edemediğine işaret ediyor. Bu hissi aşmak için kendinle daha fazla bağ kurmaya çalışmalısın.

12. Sürekli yanında duran o yetersizlik hissi.

Partnerin ne yaparsa yapsın, bir türlü yeterli hissetmiyorsan bu durum kendi öz değer algınla ilgili. Duygusal açlık, sürekli olarak kendini sorgulamana ve eksik hissetmene neden oluyor. Sevgiyi kendi içinde bulmalısın.

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Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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