İlişkide Duygusal Açlığın Olduğunu Gösteren 12 İşaret

Partnerinle ne yaparsan yap ilgiye bir türlü doyamıyorsun. Mesaj atmasa içini bir huzursuzluk kaplıyor ve yan yana olduğunuzda bile daha fazlasını istiyorsun. Bu sürekli onay ve ilgi beklentisi, duygusal açlığın en belirgin işaretlerinden biri. İlişkide dengeli bir ilgi paylaşımı önemli ancak bu ihtiyacın bir türlü bitmiyorsa içindeki boşluğu başka bir şeyle doldurmaya çalışıyor olabilirsin. Öncelikle kendine şu soruyu sor: 'Bu ilgiye gerçekten mi ihtiyacım var, yoksa kendi içimdeki eksikliği mi kapatmaya çalışıyorum?'