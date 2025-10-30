İki Ülke Arasında Kritik Anlaşma: Vizeler Kaldırıldı

Rusya ve Myanmar arasında vize uygulaması kaldırıldı. Anlaşmayla iki ülke arasında diplomatik, ekonomik ve turistik ilişkilerin güçlendirilmesi hedeflendi.

Analistlere göre Rusya’nın bu hamlesi Güneydoğu Asya’daki etkisini artırma stratejisi. Myanmar açısından bakıldığında ise izolasyondan çıkma ve yeni ticaret ortaklıklarıyla ilişkileri güçlendirmek olarak açıklandı.