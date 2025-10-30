onedio
İki Ülke Arasında Kritik Anlaşma: Vizeler Kaldırıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.10.2025 - 12:05

Rusya ve Myanmar, kritik anlaşma imzaladı. İki ülke arasında vize zorunluluğunun kaldırılmasına karar verildi. Rusya’nın bu hamlesi ise Güneydoğu Asya’da etkisini artırma stratejisinin bir parçası olarak görünüyor.

Rusya ve Myanmar arasında vize uygulaması kaldırıldı. Anlaşmayla iki ülke arasında diplomatik, ekonomik ve turistik ilişkilerin güçlendirilmesi hedeflendi. 

Analistlere göre Rusya’nın bu hamlesi Güneydoğu Asya’daki etkisini artırma stratejisi. Myanmar açısından bakıldığında ise izolasyondan çıkma ve yeni ticaret ortaklıklarıyla ilişkileri güçlendirmek olarak açıklandı.

Rusya, Türk vatandaşlarından vize istiyor. Rus vatandaşları ise Türkiye’ye vizesiz seyahat edebiliyor.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
