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İflas ve Konkordatolar Göründü: AVM'lerden Sonra Sıra Otellerde mi?

İflas ve Konkordatolar Göründü: AVM'lerden Sonra Sıra Otellerde mi?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.01.2024 - 13:42

2023 yazını verimli geçiren turizm sektöründe işlerin, ekonomideki bozulmaları düzeltmeye yetmediği görüldü.

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Faizlerdeki yükseliş ve enflasyonda da yükseliş sürmesiyle sektörlerde konkordato ilanlarının arttığı görülüyor.

Faizlerdeki yükseliş ve enflasyonda da yükseliş sürmesiyle sektörlerde konkordato ilanlarının arttığı görülüyor.

Emek yoğun sektörlerde de asgari ücret öncülüğündeki artışlarla beklenen işten çıkarmalarla ekonomide 2024 kolay geçmeyeceği anlaşılıyor.

Yakın dönemde dolu ve canlı görüntüleriyle ekonomide her şeyin yolunda olduğunun göstergesi kabul edilen AVM'lerde başlayan konkordato talepleri turizmde de kendini gösterdi.

Özellikle konaklama tesislerinde tür ve sınıf fark etmeden çeşitli nedenlerle icralık durumlar baş gösterdi.

Özellikle konaklama tesislerinde tür ve sınıf fark etmeden çeşitli nedenlerle icralık durumlar baş gösterdi.

2022'ye göre düşüş görülse de 2023 yılında toplamda 24 konaklama tesisi icralık oldu. İcralık olan otel sayısı pandeminin etkileriyle 2020 yılında 98 ile zirveye ulaşmıştı. 

Konkordatotakip.com sitesinin Basın İlan Kurumu İstatistiklerinden derlediği verileri aktaran Ekonomim'e göre, 2023 yılında konkordato talep eden konaklama işletmesi sayısı da 13 olarak görüldü.

2018-2023 yılları arasındaki verilere göre, 307 otel konkordatoya giderken, 2019 yılında 111 ile bu sayı zirve yapmıştı.

2018-2023 yılları arasındaki verilere göre, 307 otel konkordatoya giderken, 2019 yılında 111 ile bu sayı zirve yapmıştı.

2018 ve 2019 yıllarında iflas ertelemenin kaldırılması bu zirvelerde etkili olurken, 2023’te de hareketlenme görüldü.

Konkordato sürecinin bir firmaya yaklaşık 3 milyon TL maliyetinin olduğu belirtilirken, bu maliyet birçok firmayı süreçten caydırarak kapanış, tasfiye, tabela değişikliği gibi alternatif yöntemlere yöneliyor.

Konkordato sürecinin bir firmaya yaklaşık 3 milyon TL maliyetinin olduğu belirtilirken, bu maliyet birçok firmayı süreçten caydırarak kapanış, tasfiye, tabela değişikliği gibi alternatif yöntemlere yöneliyor.
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