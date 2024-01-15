İflas ve Konkordatolar Göründü: AVM'lerden Sonra Sıra Otellerde mi?

2022'ye göre düşüş görülse de 2023 yılında toplamda 24 konaklama tesisi icralık oldu. İcralık olan otel sayısı pandeminin etkileriyle 2020 yılında 98 ile zirveye ulaşmıştı.

Konkordatotakip.com sitesinin Basın İlan Kurumu İstatistiklerinden derlediği verileri aktaran Ekonomim'e göre, 2023 yılında konkordato talep eden konaklama işletmesi sayısı da 13 olarak görüldü.