İflas ve Konkordatolar Göründü: AVM'lerden Sonra Sıra Otellerde mi?
İflas ve Konkordatolar Göründü: AVM'lerden Sonra Sıra Otellerde mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Faizlerdeki yükseliş ve enflasyonda da yükseliş sürmesiyle sektörlerde konkordato ilanlarının arttığı görülüyor.
Özellikle konaklama tesislerinde tür ve sınıf fark etmeden çeşitli nedenlerle icralık durumlar baş gösterdi.
2018-2023 yılları arasındaki verilere göre, 307 otel konkordatoya giderken, 2019 yılında 111 ile bu sayı zirve yapmıştı.
Konkordato sürecinin bir firmaya yaklaşık 3 milyon TL maliyetinin olduğu belirtilirken, bu maliyet birçok firmayı süreçten caydırarak kapanış, tasfiye, tabela değişikliği gibi alternatif yöntemlere yöneliyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda