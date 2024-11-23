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Gazeteciye Saldırı: CHP’li Belediye Meclis Üyesi Herkesin İçinde Gazeteciyi Dövdü

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Gazeteciye Saldırı: CHP’li Belediye Meclis Üyesi Herkesin İçinde Gazeteciyi Dövdü

Balıkesir
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.11.2024 - 12:09

Balıkesir’in Burhaniye ilçesindeki “Zeytin Efe” isimli yerel gazetenin sahibi Hakan Sataroğlu, CHP’li belediye meclis üyesinin saldırısına uğradı. CHP’li Ali Kemal Deveciler’in başkanlık yaptığı belediyede meclis üyesi olan Nadir Bayram, bir lokantada yemek yediği sırada gazeteciyi öldüresiye dövdü. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler sonrasında Hakan Sataroğlu suç duyurusunda bulundu. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti de yayınladığı mesaj ile saldırıyı kınadı.

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Ortaya çıkan gazeteciye saldırı görüntülerinde, belediye meclis üyesi Nadir Bayram’ın, sakince girdiği lokantada gazeteci Hakan Sataroğlu’na saldırdığı yer aldı.

Ortaya çıkan gazeteciye saldırı görüntülerinde, belediye meclis üyesi Nadir Bayram’ın, sakince girdiği lokantada gazeteci Hakan Sataroğlu’na saldırdığı yer aldı.

Bayram, yemek yediği sandalyeden düşmesine rağmen Hakan Sataroğlu’nu darp etmeye devam etti.

Bayram, yemek yediği sandalyeden düşmesine rağmen Hakan Sataroğlu’nu darp etmeye devam etti.

Aldığı darbeler sonrasında bayılan gazeteciye mekan çalışanları yardım ederken, saldırgan Nadir Bayram olay yerinden kaçtı.

Aldığı darbeler sonrasında bayılan gazeteciye mekan çalışanları yardım ederken, saldırgan Nadir Bayram olay yerinden kaçtı.

İşte saldırı anının görüntüleri 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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