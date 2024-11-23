İstanbul Barajlarında Kritik Eşik! 23 Kasım 2024 Baraj Doluluk Oranları İSKİ: İstanbul Barajlarında Son Durum
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Barajlarında Kritik Eşik! 23 Kasım 2024 Baraj Doluluk Oranları İSKİ: İstanbul Barajlarında Son Durum
Ülke genelinde 2024 yaz mevsimi oldukça uzun sürdü. Pek çok kentte sonbahar aylarında mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar seyrederken 23 Kasım 2024 Cumartesi itibarıyla tam anlamıyla 'Kış geldi' diyebiliyoruz. Ülke genelinde kuvvetli sağanak yağış etkili olurken barajlardaki doluluk oranları merak ediliyor. Özellike 16 milyon nüfuslu İstanbul'a su sağlayan barajlarda geçen yıllarda neredeyse dip seviyesi görülmüştü.
Beklenen sonbahar yağışlarının geç gelmesiyle birlikte İstanbul barajlarında da düşüş gözlemlendi. Peki, İstanbul'da baraj doluluk oranları ne? İşte 23 Kasım 2024 İSKİ verileriyle İstanbul barajlarında son durum.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kurak geçen yaz mevsimi sonbahara da sarktı. Beklenen sonbahar yağışları aralık ayına geri sayım başladığı bu günlerde geldi. Ancak yağışların az olması barajlardaki doluluk oranlarına dair endişeleri artırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde 23 Kasım 2024 Cumartesi kuvvetli yağış etkili olurken megakentin barajlarında doluluk oranları araştırılmaya başlandı.
İstanbul barajlarında kritik eşiğe gelindi.
23 Kasım 2024 Cumartesi İSKİ verileriyle baraj doluluk oranları
Meteorolojinin tahminlerine göre bugün (23 Kasım 2024 Cumartesi) ve yarın (24 Kasım 2024 Pazar) İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor. Bu yağışların barajlara etkisi önümüzdeki günlerde görülecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın