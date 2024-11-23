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İstanbul Barajlarında Kritik Eşik! 23 Kasım 2024 Baraj Doluluk Oranları İSKİ: İstanbul Barajlarında Son Durum

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İstanbul Barajlarında Kritik Eşik! 23 Kasım 2024 Baraj Doluluk Oranları İSKİ: İstanbul Barajlarında Son Durum

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.11.2024 - 10:41

Ülke genelinde 2024 yaz mevsimi oldukça uzun sürdü. Pek çok kentte sonbahar aylarında mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar seyrederken 23 Kasım 2024 Cumartesi itibarıyla tam anlamıyla 'Kış geldi' diyebiliyoruz. Ülke genelinde kuvvetli sağanak yağış etkili olurken barajlardaki doluluk oranları merak ediliyor. Özellike 16 milyon nüfuslu İstanbul'a su sağlayan barajlarda geçen yıllarda neredeyse dip seviyesi görülmüştü.

Beklenen sonbahar yağışlarının geç gelmesiyle birlikte İstanbul barajlarında da düşüş gözlemlendi. Peki, İstanbul'da baraj doluluk oranları ne? İşte 23 Kasım 2024 İSKİ verileriyle İstanbul barajlarında son durum.

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Kurak geçen yaz mevsimi sonbahara da sarktı. Beklenen sonbahar yağışları aralık ayına geri sayım başladığı bu günlerde geldi. Ancak yağışların az olması barajlardaki doluluk oranlarına dair endişeleri artırdı.

Kurak geçen yaz mevsimi sonbahara da sarktı. Beklenen sonbahar yağışları aralık ayına geri sayım başladığı bu günlerde geldi. Ancak yağışların az olması barajlardaki doluluk oranlarına dair endişeleri artırdı.

Geçen yıllarda 16 milyon İstanbullu’ya su sağlayan barajlarda dip seviye görülmüştü. İstanbul barajlarında doluluk oranları 11 Kasım 2023’te yüzde 16.18 seviyesine kadar düşmüştü. Ancak Mayıs 2024 itibarıyla barajlarda doluluk oranı yüzde 90’a kadar ulaşmıştı.

Başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde 23 Kasım 2024 Cumartesi kuvvetli yağış etkili olurken megakentin barajlarında doluluk oranları araştırılmaya başlandı.

Başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde 23 Kasım 2024 Cumartesi kuvvetli yağış etkili olurken megakentin barajlarında doluluk oranları araştırılmaya başlandı.

İstanbul barajlarında kritik eşiğe gelindi.

İstanbul barajlarında kritik eşiğe gelindi.

İSKİ'nin 23 Kasım 2024 verilerine göre baraj doluluk oranları yüzde 27.75 olarak ölçüldü.

23 Kasım 2024 Cumartesi İSKİ verileriyle baraj doluluk oranları

23 Kasım 2024 Cumartesi İSKİ verileriyle baraj doluluk oranları

  • Ömerli Barajı yüzde 24,96

  • Darlık Barajı yüzde 29,27

  • Elmalı Barajı yüzde 50,99

  • Terkos Barajı yüzde 35,59

  • Alibey Barajı yüzde 6,9

  • Büyükçekmece Barajı yüzde 29,43

  • Sazlıdere Barajı yüzde 38,53

  • Istrancalar Barajı yüzde 39,21

  • Kazandere Barajı yüzde 8

  • Pabuçdere Barajı yüzde 5,56

Meteorolojinin tahminlerine göre bugün (23 Kasım 2024 Cumartesi) ve yarın (24 Kasım 2024 Pazar) İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor. Bu yağışların barajlara etkisi önümüzdeki günlerde görülecek.

Meteorolojinin tahminlerine göre bugün (23 Kasım 2024 Cumartesi) ve yarın (24 Kasım 2024 Pazar) İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor. Bu yağışların barajlara etkisi önümüzdeki günlerde görülecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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