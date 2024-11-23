Milyar Dolarlık OpenAI Şirketini Yöneten Sam Altman’ın Maaşı Ne Kadar?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Milyar Dolarlık OpenAI Şirketini Yöneten Sam Altman’ın Maaşı Ne Kadar?
ChatGPT’nin arkasındaki beyin olarak bilinen ve değeri milyar doları bulan OpenAI şirketini yöneten Sam Altman’ın, geçen yıl toplam 76 bin 001 dolar (2 milyon 625 bin 990 TL) maaş aldığı ortaya çıktı. ABD’de yeni yayınlanan bir vergi dosyasından çıkan bilgi, şaşkınlıkla karşılandı. Sam Altman’ın pozisyondaki bir kişinin yıllık 2 milyon dolar maaş alabileceği iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyayı kasıp kavuran yapay zekanın öncülerinden biri kuşkusuz ChatGPT oldu. OpenAI’ın piyasaya sürdüğü ChatGPT’nin arkasında beyin olarak ise Sam Altman görülüyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Euronews Türkçe’de yer alan habere göre, Sam Altman’ın 2023 yılında aldığı toplam maaş sadece 76 bin 001 dolar oldu.
Altman, geçen yıl "sağlık sigortası için minimum ne kadarsa o kadar" ödeme aldığını söyledi.
Sam Altman’ın, 2022 yılında ise 73 bin 546 dolar yıllık maaş aldığı öğrenildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın