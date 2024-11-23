Milyar Dolarlık OpenAI Şirketini Yöneten Sam Altman’ın Maaşı Ne Kadar?

ChatGPT’nin arkasındaki beyin olarak bilinen ve değeri milyar doları bulan OpenAI şirketini yöneten Sam Altman’ın, geçen yıl toplam 76 bin 001 dolar (2 milyon 625 bin 990 TL) maaş aldığı ortaya çıktı. ABD’de yeni yayınlanan bir vergi dosyasından çıkan bilgi, şaşkınlıkla karşılandı. Sam Altman’ın pozisyondaki bir kişinin yıllık 2 milyon dolar maaş alabileceği iddia edildi.