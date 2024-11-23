Hailey'nin Doğum Gününden Ester'in Ayna Selfiesine 23 Kasım'da Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Hailey'nin Doğum Gününden Ester'in Ayna Selfiesine 23 Kasım'da Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Joe Jonas
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Chiara Ferragni
Hailey Bieber
Bella Hadid
Ariana Grande
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Kylie Jenner
Ester Exposito
Halsey
David Beckham
Cardi B
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Sydney Sweeney
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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