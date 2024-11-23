Mardin'de Kız Tarafının Düğün İçin İsteklerini Yazdığı Liste Sosyal Medyada Gündem Oldu
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Mardin'de Kız Tarafının Düğün İçin İsteklerini Yazdığı Liste Sosyal Medyada Gündem Oldu
Evlenmek isteyen kişilerin son zamanlarda en çok şikayet ettiği konulardan biri de hiç şüphesiz düğün masrafları. Bu masraflar evliliğin önünde çok büyük bir engel. Özellikle ailelerin istekleri devreye girince bu masraflar katlanıyor. Hazırladığımız içerik tam da bu konuyla ilgili.
Mardin'de bir ailenin düğün için erkek tarafından talep ettiği şeyler sosyal medyada gündem oldu. Kız tarafının isteklerini yazdığı listeyi görenler ''Bu kadarına da pes'' dedi.
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Mardin'de kız tarafının, düğün için erkek tarafından isteklerini yazdığı listeyi görenler adeta şok oldu.
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Toplamda 10 milyon 608 bin TL tutan istekler listesinin sonuna ''Bu şartları kabul ederseniz, buyurun gelin'' notu yazıldı👇
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