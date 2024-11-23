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Mardin'de Kız Tarafının Düğün İçin İsteklerini Yazdığı Liste Sosyal Medyada Gündem Oldu

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Mardin'de Kız Tarafının Düğün İçin İsteklerini Yazdığı Liste Sosyal Medyada Gündem Oldu

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
23.11.2024 - 12:33

Evlenmek isteyen kişilerin son zamanlarda en çok şikayet ettiği konulardan biri de hiç şüphesiz düğün masrafları. Bu masraflar evliliğin önünde çok büyük bir engel. Özellikle ailelerin istekleri devreye girince bu masraflar katlanıyor. Hazırladığımız içerik tam da bu konuyla ilgili. 

Mardin'de bir ailenin düğün için erkek tarafından talep ettiği şeyler sosyal medyada gündem oldu. Kız tarafının isteklerini yazdığı listeyi görenler ''Bu kadarına da pes'' dedi.

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Mardin'de kız tarafının, düğün için erkek tarafından isteklerini yazdığı listeyi görenler adeta şok oldu.

Mardin'de kız tarafının, düğün için erkek tarafından isteklerini yazdığı listeyi görenler adeta şok oldu.

Toplamda 10 milyon 608 bin TL tutan istekler listesinin sonuna ''Bu şartları kabul ederseniz, buyurun gelin'' notu yazıldı👇

Toplamda 10 milyon 608 bin TL tutan istekler listesinin sonuna ''Bu şartları kabul ederseniz, buyurun gelin'' notu yazıldı👇

  • Altınlar: 5 milyon TL

  • Mobilyalar: 400 bin TL

  • Gelinlik-Damatlık: 100 bin TL

  • Düğün Salonu: 110 bin TL

  • Fotoğraf: 80 bin TL

  • Beyaz Eşya: 400 bin TL

  • Davetiye: 18 bin TL

  • Daire: 4.5 milyon TL

Toplam: 10 milyon 608 bin TL

Kız tarafının isteklerini görenler sosyal medyadan yorum yapmayı ihmal etmedi👇

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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