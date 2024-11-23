Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
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Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
'Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Brad Pitt'le olan birliktelikleriyle magazin dünyasına damga vuran bir çift olarak anılan Angelina Jolie şu sıralar kariyeri kadar boşanma aşamalarıyla da gündeme geliyor. Evliliklerini bitirme kararı alan çiftin dava süreci yakından takip ediliyor. Velayet konusunda da sık sık anlaşmazlık yaşayan ikili çocukların Pitt'e olan tepkileriyle manşetlere yerleşiyor. Geçtiğimiz günlerde annesi Angelina Jolie'ye eşlik eden çiftin ikizlerinden Knox son haliyle şaşırttı. Knox Pitt'in annesine olan benzerliği gözlerden kaçmadı!
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16 Ekim günü, One Direction'ın eski üyesi Liam Payne'in hayatını kaybettiği öğrenilmiş, bu acı haber müzik dünyasını ve grubun hayranlarını derinden sarsmıştı. Üyelerinin dünya çapında büyük bir şöhrete kavuştuğu grup, Zayn Malik'in 2015'teki ayrılığının ardından zorlu bir döneme girmiş, 2016'da ise resmi olarak ara verme kararı almıştı. Ancak, bugünkü cenaze töreni, grup üyelerinin yıllar sonra bir araya gelmesine neden oldu. Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson ve Zayn Malik, Liam Payne'in cenazesinde görüntülendi. Genç isim son yolculuğuna uğurlandı.
Kate Middleton ve Prens William, kraliyetin temsilcileri olarak dünya çapında merakla takip edilen isimler arasında yer alıyor. Son zamanlarda Kate Middleton'un sağlık sorunlarıyla gündeme gelen kraliyet geçtiğimiz günlerde yaşanan bir skandalla manşetlere yerleşti. İngiltere’de Prens William ve ailesinin yaşadığı Windsor Kalesi’nde hırsızlık olayı yaşandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken kraliyet ailesinin yaşadığı duruma akıl sır erdilerilemedi! Gelin detaylara birlikte bakalım...
eçtiğimiz gün 16 Ekim'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Liam Payne'in cenazesi gerçekleştirildi. Ardında One Direction grubunun eski üyeleri olan Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik ve Niall Horan'ı bırakan isme son kez veda edildi. 2016 senesinde dağılan grubun üyeleri arkadaşlarının cenazesi için bir araya gelirken hayranlar duygusal anlar yaşadı. Gruba ilk veda eden Zayn Malik ise cenazedeki görünüşüyle X kullanıcılarının dikkatini çekti. Malik kısa sürede gündeme oturdu.
Dünya genelinde çekici aurasıyla tanınan ünlü yıldız Charlize Theoron, 'Sarışın Bomba' ve 'Şeytanın Avukatı' gibi filmlerdeki başarılarıyla biliniyor. Kendisi 2003 yılında 'En iyi kadın oyuncu' dalında Oscar ödülünü de almıştı. Yer aldığı yapımlarda oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendine hayran bırakan oyuncu, güzellik sırrını paylaştı. Yaptığı açıklama akıllara durgunluk verecek cinstendi. Öyle ki güzel oyuncu bunca zaman, hijyen sınırlarının uzağından yakınından geçmiyormuş!
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Hollywood’un sevilen ismi Lindsay Lohan, hem oyunculuk yeteneği hem de güzelliğiyle hafızalarda kalmayı başarmış bir isim. Son zamanlarda ismini sıkça duymasak da, bu kez başka bir konuyla gündeme geldi. Doğal güzelliğini korumak için uzun süredir bazı cilt bakım rutinlerine sadık kaldığı bilinen Lohan, son haliyle şaşkınlık yarattı. Görenler, Lohan'ın bu haline bakıp gözlerine inanamadı. Lindsay Lohan'ın son haline gelin beraber bakalım...
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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