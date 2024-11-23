23 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
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23 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Geçtiğimiz saatlerde Hülya Avşar'ın YouTube'da yayınlanan 'Bir Hülya Avşar' isimli programına konuk olan Danla Bilic, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Alma verme dengesini bilen erkeğin kalmadığını söyleyen ünlü fenomenin "Biz erkek olduk, onlar kadın oldu" açıklamaları ise sosyal medyada tartışmaya neden oldu. Kimileri Bilic'in açıklamalarına destek verirken kimileri de ünlü fenomeni eleştirdi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Roman müzik denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Murat Divandiler nam-ı diğer Kobra Murat, abartılı sahne kostümleri, tarzı ve açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi. Geçtiğimiz aylarda protez saçı ile yaşadığı problemlerle gündemimize gelen Kobra Murat, bu kez de Balat'ta altın kaplama bir bina yaptırmak isterken dolandırıldığını açıkladı.
1980 öncesi Türk sinemasına damga vuran, Metin Erksan ve Ömer Lütfü Akad'ın başlattığı toplumsal gerçekçilik akımının ikinci kuşağını oluşturan başlıca yönetmenlerden biri olan Şerif Gören'i mutlaka tanırsınız. ‘Kurbağalar’, ‘Yılanların Gücü’, ‘Sen Türkülerini Söyle’, ‘Almanya Acı Vatan’, ‘Endişe’, ‘Deprem’, ‘Katırcılar’, ‘Amerikalı’ gibi filmlerin yönetmenliğini yapan usta yönetmen Şerif Gören, geçtiğimiz saatlerde hastaneye kaldırıldı. Evinde düşerek başını çarptığı öğrenilen ünlü yönetmen kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde entübe edildi.
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri olan Samim Meriç, dün gece hayatını kaybetti. Tatar Ramazan, Beklenmeyen Misafir, Düşler De Ölür, Ağlama Sevgilim gibi projelerde rol alan ünlü oyuncunun vefatını Onur Akay duyurdu. 84 yaşında vefat eden Meriç'i Yeşilçam yıldızlarından kimsenin aramadığı ve cenazesine kimsenin katılmadığı öğrenildi. Detaylara gelin birlikte bakalım 👇🏻
2016 yılında Sıfır Bir dizisindeki Cio, 2019 yılında ise Çukur'daki Azer Kurtuluş karakterlerine hayat veren Cihangir Ceyhan, en sevilen oyunculardan bir tanesi. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu, kimi zaman açıklamaları kimi zaman sosyal medya paylaşımları ile gündeme geliyor. Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde bir derginin yeni sayısı için pembelere büründüğü pozları ile gündeme geldi. Cihangir Ceyhan'ın pozları dillere fena düştü.
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1997 yılında gösterime giren Titanik, dönemine damga vurmuş ve romantizm severlerin favorisi haline gelmişti. 11 Oscar ödülü kazanan Titanik filminin başrollerinde ise Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet yer almış, ikilinin performansı büyük beğeni toplamıştı. Titanik'in ünlü yıldızları Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet 27 yıl sonra yeniden Kate Winslet'in yeni filmi Lee'nin özel gösteriminde bir araya geldi. Yıllar sonra buluşan ünlü ikili sahnede dudak dudağa görüntülendi.
Hayatımıza YouTube'da ürettiği makyaj içerikleri ile giren Danla Bilic, kısa süre içerisinde geniş bir hayran kitlesi edinmiş ve Instagram'da da kısa sürede tanınan isimlerden biri haline gelmişti. Yıllar içerisinde kilo veren, yaptırdığı estetikler ile adeta bambaşka birine dönüşen Bilic, şimdilerde en sevilen fenomenlerden biri. Tabii artık sadece ürettiği içerikler ile değil özel hayatı ile de sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde de Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk olan ve aşkta yüzü bir türlü gülmeyen Danla Bilic, bu kez de erkeklerin kadın gibi davranmasından dem vurduğu anlar ile gündeme geldi.
Türk pop müziğinin en güçlü seslerinden biri olarak, yıllardır hem müziğiyle hem de açıklamalarıyla adından bahsettiren Demet Akalın magazinin sevilen isimlerinden biri. Manşetlerde adını sık sık duymaya alıştığımız isim şu sıralar ise dış görünüşüyle konuşuluyor. Geçirdiği operasyon sonucu fit görünümüyle dikkat çeken Akalın sahnelere bomba gibi döndü. Geçtiğimiz gece dinleyicileriyle buluşan Akalın'ın karın kasları bir hayli ilgi çekti. Ufak bir itirafta bulunan Demet Akalın ne demiş gelin birlikte bakalım...
İzel-Çelik-Ercan grubunun bir üyesi olduğundan beri geçmişten bu güne hafızalarımıza yerleşen Çelik Erişçi'nin şarkılarına çoğumuz aşinayız. Hem sahnedeki enerjisi hem de kariyerindeki başarılarıyla Türk müziğine önemli katkılarda bulunan Çelik Erişçi, özellikle grup üyeleriyle geçmişte yaşadığı tartışamlarla konuşuluyor. Fakat, geçtiğimiz gün kendisini bambaşka bir nedenle andık... Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Çelik'in kombini eleştiri toplamıştı. Deri pantolonuyla Galata Kulesi'nin önünde şarkı söyleyen isime birçok yorum gelmişti. O yorumların üstüne ünlü isimden açıklama gecikmedi.
Icardi ile oldukça çekişmeli bir boşanma süreci yaşayacağı tahmin edilen Wanda Nara şimdiden futbolcuya yönelttiği suçlamalar ve evine yaptığı baskınlarla gündeme gelmeye başladı. L-Gante isimli bir rapçiyle ilişki yaşadığını cümle aleme duyuran Wanda, dün Icardi'nin Arjantinli bir şarkıcıyla yaptığı paylaşımı fena kıskanmıştı. Bugün bir etkinliğe katılan isme muhabirler tarafından sorular yöneltildi. Wanda ikilinin arasında geçenler sorulunca gözyaşlarını tutamadı! Gelin o anlara birlikte bakalım...
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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