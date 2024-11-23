23 Kasım Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
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23 Kasım Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 23 Kasım Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Bildiğiniz üzere kış aniden bastırdı. Ülkemizin pek çok noktası kar yağışı ve fırtına etkisi altına girdi. Kışın sert yüzünün ortaya çıkmasıyla birlikte, karın beyaz örtüsü pek çok yerleşim yerini kapladı ve hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bu durum, insanların günlük yaşamını zorlaştırırken, birçok kişinin de kar yağışı nedeniyle mahsur kalmasına yol açtı. Elbette renkli ülkemizden bu zorlu koşullarda da yüzleri güldürecek görüntüler geldi.
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Öğretmenler Günü, eğitime gönül vermiş öğretmenlerimizi anmak için anlamlı bir fırsat. Hayat Bilgisi dizisinin unutulmaz karakteri Afet Hoca, sadece sınıfta değil, hayatın içinde de insanlığa dair önemli dersler veren bir figürdü. Onun replikleri, sevgi, saygı ve dayanışma gibi değerleri hatırlatmaya devam ediyor. Bu özel günde, Afet Hoca’nın insanlık dersi niteliğindeki sözleriyle öğretmenlerimizin kıymetini bir kez daha anlıyoruz. İşte yüreklere dokunan o unutulmaz repliklerden bazıları!
Öğretmeni hayatını etkilemiş kişiler kesinlikle hem bakış açısı bakımından hem de yetişkinliğe adım atarken çok daha şanslı olurlar. Geleceğimiz mimarları öğretmenler hakkında bugüne kadar yüzlerce film çekildi. Biz de 24 Kasım Öğretmenler Günü için öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının muhakkak izlemesi gereken filmleri derledik. İyi seyirler dileriz!
Karabük merkez ve bazı ilçelerinde akşam üzeri etkili olan ve şiddetli şekilde yağan kar yağışı sonrası Karabük-Ankara karayolu kar yağışı sonrası ulaşıma kapandı.
Ünlü isimlerimiz Instagram hesaplarından kimi zaman özel hayatlarını kimi zaman işlerini paylaşıyor. Ancak bazen anlatmak istedikleri için Instagram yetersiz kalıyor. İşte orada devreye Twitter (X) giriyor. Biz de Instagram'ı aşıp derdini Twitter'dan anlatmaya ant içmiş ünlülerin tweetlerini sizler için derledik. İşte Instagram'ı aşıp derdini Twitter'da da (X) anlatmaya ant içen ünlülerin bu hafta attıkları en ilgi çeken tweetler!
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Mersin’de hakkında kayıp ilanı verilen motosiklet tutkunu ve sosyal medya fenomeni Mehmet Akif Kocaoğlu'nun denizde cansız bedeni bulundu.
New York Metrosu Yine Bildiğiniz Gibi: Bir Kadın Metroda Karşılaştığı İlginç Görüntüleri Paylaştı
Geçtiğimiz saatlerde Hülya Avşar'ın YouTube'da yayınlanan 'Bir Hülya Avşar' isimli programına konuk olan Danla Bilic, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Alma verme dengesini bilen erkeğin kalmadığını söyleyen ünlü fenomenin 'Biz erkek olduk, onlar kadın oldu' açıklamaları ise sosyal medyada tartışmaya neden oldu. Kimileri Bilic'in açıklamalarına destek verirken kimileri de ünlü fenomeni eleştirdi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti son bölümüyle yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeni doğmuş bebeğin başının örtülmesinden tutun da Görkem'in kötülükleri izleyiciler tarafından çok konuşuldu. En az onlar kadar konuşulan sahnelerden birisi de Kıvılcım'ın Haluk'a yargı dağıtması oldu. İzleyiciler bu sahne için hem Kıvılcım karakterini hem de onu canlandıran Evrim Alasya'yı alkışladı. Alkışlardan biri de Kerimcan Durmaz'dan geldi.
Galatasaray deplasmanda zorlansa da Bodrum FK'yı 1-0 yenmeyi başardı. Batshuayi'nin golüyle liderliğini sürdüren Galatasaray'da keyifler yerinde. Ancak maç sonu yaşanan bir olay kısa süreli gerginlik yarattı. Kaptan Muslera ve Kerem Demirbay'ın tartışmaları tribünlere ve kameralara yansıdı. İkiliyi takım arkadaşları sakinleştirmek için büyük çaba sarf etti.
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Kadınları eleştirmekten bıkmayanlar, yine sosyal medyanın gündeminde! Bu kez, X üzerinden yapılan 'Türk kadını özeti' paylaşımı ile şaşkınlık veren bir karalama çalışması yürütülmeye çalışıldı. X'te @6284gercekleri kullanıcı adıyla yer alan kişinin yapay zeka tarafından hazırlanan görseli paylaşmasına sosyal medya kullanıcılarının da söyleyecekleri vardı. Neyse ki içeriğe tepki gösteren sadece kadınlar değildi. Eleştirilerden erkekler de rahatsız oldu!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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