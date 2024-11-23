Yoğun Kar Yağışı Sonrası Karabük - Ankara Karayolu Ulaşıma Kapandı
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Yoğun Kar Yağışı Sonrası Karabük - Ankara Karayolu Ulaşıma Kapandı
Karabük merkez ve bazı ilçelerinde akşam üzeri etkili olan ve şiddetli şekilde yağan kar yağışı sonrası Karabük-Ankara karayolu kar yağışı sonrası ulaşıma kapandı.
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Eskipazar ilçesine bağlı Kemikli rampalarında akşam üzeri kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ilerleyen saatlerde etkisini artırırken, Karayolları ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma tuzlama çalışması başlattı.
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Ovacık ilçesi karayolunda da kar yağışı etkili olurken, bazı araçlar yolda kaldı. Ekipler yolda kar küreme ve temizleme çalışması başlatırken, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde de akşam saatlerinde kar yağışı başladı.
Eflani ilçesinde de kar yağışı etkili olurken, şehir merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. Karabük'ün 2000 rakımıyla en yüksek tepesi olan Keltepe'de de kar yağışı etkisini artırdı. Keltepe Kayak Merkezi'nin de bulunduğu bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Karabük-Gerede kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle yol trafiğe kapandı. Sürücüler, gişelerden sonra kar yağışı nedeniyle yolun kapandığını, 1,5 saattir yolda mahsur kaldıklarını belirtti. Vatandaşlar, Karabük-Ankara kara yolunun tamamen ulaşıma kapandığını belirtti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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