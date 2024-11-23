Kar Yağışı Bursa’da Hayatı Durdurdu! İlçe Yolları Kapandı, Ekipler Devrede
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Kar Yağışı Bursa’da Hayatı Durdurdu! İlçe Yolları Kapandı, Ekipler Devrede
Bursa'da etkili olan kar yağışı ana yollar ve bazı ilçelerle bağlantılı yolların kapanmasına sebep olurken, yola hazırlıksız çıkan sürücüler mahsur kaldı. Bazı noktalarda kayan araçlar ve tırlar da ulaşımın aksamasına sebep oluyor. Karayolları ve Büyükşehir ekipleri yolları açmaya çalışıyor.
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Hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı Bursa'da etkili oldu.
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Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da kar kalınlığı 25-30 santimetreyi buldu.
Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da vardı. Kimi vatandaşlar, kar yağışıyla birlikte Uludağ'a çıkmak isterken, şiddetli kar yağışı sonrası yollar kapandı.
Hazırlıksız sürücüler yollarda mahsur kalırken, Bursa Ankara karayolu Kestel Ümitalan ve Mezitler bölgesi, İznik-Yenişehir yolu, Orhaneli-Büyükorhan Yolu, Bursa Keles Yolu da etkili yağış sonrası kapandı. Çok sayıda sürücü yollarda mahsur kalırken, yolda kalan bazı araçlar ve tırlar da trafiği kilitledi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kapanan köy yollarını açmaya çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 585 araç, bin 165 personel ile çalışmaların kesintisiz sürdüğü ifade edildi
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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çok az yağmış nesi 25 30 cm