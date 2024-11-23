Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın Haluk'a Yargı Dağıtmasına Kerimcan Durmaz'dan da Alkış Geldi!
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Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın Haluk'a Yargı Dağıtmasına Kerimcan Durmaz'dan da Alkış Geldi!
Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti son bölümüyle yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeni doğmuş bebeğin başının örtülmesinden tutun da Görkem'in kötülükleri izleyiciler tarafından çok konuşuldu. En az onlar kadar konuşulan sahnelerden birisi de Kıvılcım'ın Haluk'a yargı dağıtması oldu. İzleyiciler bu sahne için hem Kıvılcım karakterini hem de onu canlandıran Evrim Alasya'yı alkışladı. Alkışlardan biri de Kerimcan Durmaz'dan geldi.
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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti her sahnesine fanlardan yorum yağıyor. Özellikle Evrim Alasya'nın canlandırdığı Kıvılcım'ın her repliği çok konuşuluyor.
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Dizinin sıkı takipçilerinden birisi de Kerimcan Durmaz. Ünlü sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Instagram hesabından yaptığı paylaşımda dizinin son bölümünde Kıvılcım'ın Haluk'a sert çıkışını alkışladı.
Bölümde Kıvılcım Haluk'a "Kadınlar çalışıyor, güçlüler" diyerek adeta yargı dağıtmıştı. Kerimcan Durmaz'ın paylaşımını buradan görebilirsiniz:
Kıvılcım'ın Haluk'a söyledikleri sadece Kerimcan Durmaz tarafından değil, izleyenler tarafından da alkışlandı. "Kıvılcım yine Haluk'a ayar verdi", "Haluk'a yargı dağıttı" ve "Evrim Alasya müthişsin" gibi yorumlar yapıldı. Siz Kıvılcım ile Haluk'un sahnesine ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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