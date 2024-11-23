Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın Haluk'a Yargı Dağıtmasına Kerimcan Durmaz'dan da Alkış Geldi!

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti son bölümüyle yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeni doğmuş bebeğin başının örtülmesinden tutun da Görkem'in kötülükleri izleyiciler tarafından çok konuşuldu. En az onlar kadar konuşulan sahnelerden birisi de Kıvılcım'ın Haluk'a yargı dağıtması oldu. İzleyiciler bu sahne için hem Kıvılcım karakterini hem de onu canlandıran Evrim Alasya'yı alkışladı. Alkışlardan biri de Kerimcan Durmaz'dan geldi.