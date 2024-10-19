Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım ile Cemal'in O Sahnesine İBB'den Yanıt Geldi
Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım ile Cemal'in O Sahnesine İBB'den Yanıt Geldi
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Kıvılcım karakteri Cemal'e İBB'nin Askıda Fatura uygulamasından bahsetti. Dizideki bu sahneye İBB'nin eski sözcüsü Murat Ongun'dan teşekkür geldi.
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Hepiniz biliyorsunuz ki Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde her sahne ayrı bir gündem olmaya devam ediyor. Dizinin oyuncularından tutun da hikayesine kadar her detay izleyicilerin gözünden kaçmıyor.
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Bu seferki detay da Kıvılcım ile Cemal'in bir sahnesinden... Dizinin yayınlanan son bölümünde Evrim Alasya'nın canlandırdığı Kıvılcım karakterinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Askıda Fatura uygulamasından bahsettiği görülüyor.
İzleyicilerin dikkatini çeken o sahneye eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'dan tepki gecikmedi.
Siz bu sahne hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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