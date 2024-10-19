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Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım ile Cemal'in O Sahnesine İBB'den Yanıt Geldi

Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım ile Cemal'in O Sahnesine İBB'den Yanıt Geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
19.10.2024 - 20:03 Son Güncelleme: 19.10.2024 - 20:16

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Kıvılcım karakteri Cemal'e İBB'nin Askıda Fatura uygulamasından bahsetti. Dizideki bu sahneye İBB'nin eski sözcüsü Murat Ongun'dan teşekkür geldi.

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Hepiniz biliyorsunuz ki Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde her sahne ayrı bir gündem olmaya devam ediyor. Dizinin oyuncularından tutun da hikayesine kadar her detay izleyicilerin gözünden kaçmıyor.

Hepiniz biliyorsunuz ki Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde her sahne ayrı bir gündem olmaya devam ediyor. Dizinin oyuncularından tutun da hikayesine kadar her detay izleyicilerin gözünden kaçmıyor.

Bu seferki detay da Kıvılcım ile Cemal'in bir sahnesinden... Dizinin yayınlanan son bölümünde Evrim Alasya'nın canlandırdığı Kıvılcım karakterinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Askıda Fatura uygulamasından bahsettiği görülüyor.

Bu seferki detay da Kıvılcım ile Cemal'in bir sahnesinden... Dizinin yayınlanan son bölümünde Evrim Alasya'nın canlandırdığı Kıvılcım karakterinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Askıda Fatura uygulamasından bahsettiği görülüyor.

İzleyicilerin dikkatini çeken o sahneye eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'dan tepki gecikmedi.

İzleyicilerin dikkatini çeken o sahneye eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'dan tepki gecikmedi.

Murat Ongun X/Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Kızılcık Şerbeti dizisine teşekkür etti. Ongun'un paylaşımını buradan görebilirsiniz:

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