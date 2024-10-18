Dizinin Fanları Tepkili: Kızılcık Şerbeti'nde Cemre Bebek Yine ve Yine Değişti!
Dizinin Fanları Tepkili: Kızılcık Şerbeti'nde Cemre Bebek Yine ve Yine Değişti!
Kızılcık Şerbeti'nde üçüncü sezon oyuncu değişimleriyle çalkalanıyor. Bu değişimlerden Doğa ile Fatih'in bebekleri Cemre de etkileniyor. Diziyle ilgili yayılan son haberlere göre Cemre bebek üçüncü defa değişmiş. Detaylar içeriğimizde!
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Show TV'nin çok izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti üçüncü sezonuyla ekranlarda. Dizinin yeni sezonunda pek çok yeni oyuncu katıldı, bazıları ise ayrıldı. Haliyle bu gelişler de gidişler de dizinin fanlarından tepki topladı.
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Bu karakterlerden birisi de Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ile Fatih'in bebeklerini canlandıran Alya Kichkinaeva. Yani sizin bildiğiniz adıyla Cemre bebek.
Geçtiğimiz yaz Alya bebeğin ailesi Instagram hesaplarından yaptıkları bir paylaşımla onun Kızılcık Şerbeti'nin üçüncü sezonunda yer almayacağını duyurmuştu. Yerine ise başka bir bebek gelmişti.
Sosyal medyada yayılan haberlere göre Cemre bebek yine değişiyor. Üstelik bu değişim ailesine haber verilmeden yapılmış. Aileye "ayak uyduramadığı için diziden çıkarttık" denilmiş.
Dizinin fanları ise bu konuda bi' hayli tepkili. Şerbo hayranları Cemre bebeğin apar topar çıkarılmasını yanlış buluyor ve hiç profesyonelce olmadığını dile getiriyor. Siz Kızılcık Şerbeti'ndeki bu ani oyuncu değişimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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dizide cok önemli bir karakterdi rolün hakkını veriyordu .Değişmesi hoş olmamış