Görüş Bildir
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Ünlü Oyuncu ATV'nin Yeni Dizisine Transfer Oldu

Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Ünlü Oyuncu ATV'nin Yeni Dizisine Transfer Oldu

yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
11.10.2024 - 11:24

atv ekranlarının yeni sezonda merakla beklenen Holding dizisine Kızılcık Şerbeti'nden bir oyuncu transfer oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Şerbo'da Ertuğrul'u canlandıran oyuncu Holding'e geçti. Detaylar içerikte!

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

atv'nin yeni sezon dizisi Holding'in tanıtımı geçen hafta yayınlanmış ve hem oyuncu kadrosuyla hem de hikayesiyle dikkat çekmişti.

atv'nin yeni sezon dizisi Holding'in tanıtımı geçen hafta yayınlanmış ve hem oyuncu kadrosuyla hem de hikayesiyle dikkat çekmişti.

Altınordu Holding insanlarının arasındaki entrikaları konu alan dizinin oyuncu kadrosu yıldız isimlerle dolu. Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu ve Caner Topçu başrolde oynuyor.

Altınordu Holding insanlarının arasındaki entrikaları konu alan dizinin oyuncu kadrosu yıldız isimlerle dolu. Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu ve Caner Topçu başrolde oynuyor.

Dizide onlara Şebnem Hassanisoughi, Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Macit Koper ve Sadi Celil Cengiz eşlik ediyor.

Dizide onlara Şebnem Hassanisoughi, Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Macit Koper ve Sadi Celil Cengiz eşlik ediyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre çekimleri Kaş'ta başlayan dizinin oyuncu kadrosuna bir isim daha katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre çekimleri Kaş'ta başlayan dizinin oyuncu kadrosuna bir isim daha katıldı.

Geçtiğimiz sezon Kızılcık Şerbeti'nde Ertuğrul karakterini canlandıran Kayra Şenocak, Holding dizisine transfer oldu. Şenocak bu dizide 'Nesim' karakterine hayat verecek.

Geçtiğimiz sezon Kızılcık Şerbeti'nde Ertuğrul karakterini canlandıran Kayra Şenocak, Holding dizisine transfer oldu. Şenocak bu dizide 'Nesim' karakterine hayat verecek.

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın