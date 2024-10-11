Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Ünlü Oyuncu ATV'nin Yeni Dizisine Transfer Oldu
Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Ünlü Oyuncu ATV'nin Yeni Dizisine Transfer Oldu
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
atv ekranlarının yeni sezonda merakla beklenen Holding dizisine Kızılcık Şerbeti'nden bir oyuncu transfer oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Şerbo'da Ertuğrul'u canlandıran oyuncu Holding'e geçti. Detaylar içerikte!
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atv'nin yeni sezon dizisi Holding'in tanıtımı geçen hafta yayınlanmış ve hem oyuncu kadrosuyla hem de hikayesiyle dikkat çekmişti.
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Altınordu Holding insanlarının arasındaki entrikaları konu alan dizinin oyuncu kadrosu yıldız isimlerle dolu. Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu ve Caner Topçu başrolde oynuyor.
Dizide onlara Şebnem Hassanisoughi, Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Macit Koper ve Sadi Celil Cengiz eşlik ediyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre çekimleri Kaş'ta başlayan dizinin oyuncu kadrosuna bir isim daha katıldı.
Geçtiğimiz sezon Kızılcık Şerbeti'nde Ertuğrul karakterini canlandıran Kayra Şenocak, Holding dizisine transfer oldu. Şenocak bu dizide 'Nesim' karakterine hayat verecek.
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