Hyundai Fiyat Listesi Eylül 2025: i10, i20, Bayon, Kona, Tucson, Santa ve Ioniq Güncel Fiyatlar

Dilara Bağcı
02.09.2025 - 14:53

Ülkemizde pratik bir ulaşım isteyen çoğu kişinin tercihi Hyundai'dan yana oluyor. Güney Kore menşeli Hyundai, yıllardır Türkiye pazarındaki yerini koruyor. Her ay başında güncellenen araba fiyat listelerinde Hyundai markasının fiyatları da yakından takip ediliyor. Hyundai, Eylül ayı boyunca geçerli olacak araba fiyat listelerini yayımladı. Özellikle i10 ve i20 gibi şehir içi ulaşıma daha uygun olan modellerin fiyatı ise merak konusu oldu.

Peki, Hyundai i10, i20, Bayon, Tucson, Kona ve Santa Fe ne kadar?

İşte Hyundai Eylül 2025 güncel fiyat listesi.

Kaynak

Hyundai fiyat listesi Eylül 2025

Hyundai, ülkemizde en çok tercih edilen markaların başında geliyor. Markanın fiyat listeleri ise her ay başında güncelleniyor. Hyundai'ın en uygun modeli olarak karşımıza çıkan Hyundai i10 Eylül ayında 1.157.000 TL'den listelendi. Ayrıca kampanyalı satış fiyatı ise 1.119.000 TL.

Aşağıda yer alan tutarlar, maksimum kampanyalı liste fiyatlarını temsil etmektedir. Fiyatlar, markanın düzenlediği kampanyalar ve seçtiğiniz opsiyonlara bağlı olarak değişebilir.

Hyundai i10 fiyat listesi Eylül 2025

  • 1.2 MPI 79PS Jump Benzin Manuel 1.157.000 TL 

  • 1.2 MPI 79PS Jump Benzin AMT 1.207.000 TL 

  • 1.2 MPI 79PS Style Benzin AMT 1.247.000 TL 

  • 1.2 MPI 79PS Elite Çift Renk Benzin AMT 1.327.000 TL

Hyundai i20 fiyat listesi Eylül 2025

  • 1.2 MPI 79 PS Jump Benzin Manuel 1.250.000 TL

  • 1.0 T-GDI 100 PS Jump Benzin DCT 1.412.000 TL

  • 1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT 1.583.000 TL

  • 1.0 T-GDI 100 PS Elite Benzin DCT 1.683.000 TL

Hyundai Bayon fiyat listesi Eylül 2025

  • 1.2 MPI 79 PS Jump Benzin Manuel 1.399.000 TL

  • 1.0 T-GDI 100 PS Jump Benzin DCT 1.548.000 TL

  • 1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT 1.687.000 TL

  • 1.0 T-GDI 100 PS Elite Benzin DCT 1.797.000 TL

Hyundai Kona fiyat listesi Eylül 2025

  • 1.6 T-GDI 170PS Prime DCT Benzin 2.115.000 TL

Hyundai Kona Elektrikli

  • Advance 115 kW Elektrik Otomatik 2.057.000 TL
Hyundai Tucson fiyat listesi Eylül 2025

  • 1.6 T-GDI 160 PS Comfort 4x2 DCT Benzin 2.160.000 TL

  • 1.6 T-GDI P160 PS Prime Plus 4x2 DCT Benzin 2.385.000 TL

  • 1.6 T-GDI P160 PS Prime Plus 4x2 DCT Benzin 2.695.000 TL

  • 1.6 T-GDI 160 PS Elite 4x2 DCT Benzin 2.980.000 TL

  • 1.6 T-GDI 160 PS Elite Plus 4x4 DCT Benzin 3.295.000 TL

  • 1.6 CRDI 136 PS Prime 4x2 DCT Dizel 2.680.000 TL

  • 1.6 CRDI 136 PS Elite 4x2 DCT Dizel 3.100.000 TL

  • 1.6 CRDI 136 PS Elite Plus 4x4 DCT Dizel 3.399.000 TL

Hyundai Santa FE Hibrit fiyat listesi Eylül 2025

  • 1.6 T-GDI HEV 215PS 4X4 AT Benzin Otomatik 4.960.000 TL

Hyundai Ioniq fiyat listesi Eylül 2025

Yeni Ioniq 5

  • Dynamic 125 kW 4x2 Elektrik Otomatik 2.269.000 TL

Ioniq 5 N

  • 448 kW 4x4 Elektrik Otomatik 6.090.000 TL

Ioniq 6

  • Advance 111 kW 4x2 Elektrik Otomatik 2.230.500 TL
