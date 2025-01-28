Hülya Avşar'ın 'Aşkın Dünkü Çocukları' Galasında Rol Arkadaşı Can Yücel'e Olan Davranışları Dikkat Çekti

'Aşkın Dünkü Çocukları' filmin başrol oyuncularından Hülya Avşar ve Can Yücel bu akşam gerçekleşen filmin galasında film hakkında yorumlarını dile getirdiler. Can Yücel konuşmasını yaparken fazla enerjik halleriyle dikkat çeken Hülya Avşar, rol arkadaşına bol bol espriler yaptı. Avşar'ın bol mimikli halleri epey dikkat çekti.