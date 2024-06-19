Her Yönetici ve Çalışanın Haklarını Doğru Öğrenmesi Adına İş Kanununda Bilmesi Gereken 10 Kural
Her Yönetici ve Çalışanın Haklarını Doğru Öğrenmesi Adına İş Kanununda Bilmesi Gereken 10 Kural
İşçilerin ve işverenlerin İş Kanununda yer alan birçok hak ve sorumluluğu bulunuyor. Bu hakları doğru bilmek çalışma hayatınızda size çok yardımcı olacak. Peki çalışanların ve yöneticilerin ne gibi hakları varmış bakalım mı?
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1. İşçilerin, işverenden tüm işçilerle eşit davranmasını isteme hakkı var.
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2. İşçilerin elbette çalışırken dinlenme hakkı bulunuyor.
3. Pek bilinmese de işçinin fazla mesai ücretini alma hakkı da var.
4. Yeni iş aramak işçilerin en önemli haklarından biri.
5. İşçinin çalışma koşulları esaslı değişirse bunu kabul etmeme hakkı bulunuyor.
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