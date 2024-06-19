Her Yönetici ve Çalışanın Haklarını Doğru Öğrenmesi Adına İş Kanununda Bilmesi Gereken 10 Kural

Tüm işçilerin eşit davranılmayı isteme hakkı bulunuyor. Bu işveren için bir sorumluluk. Yani yöneticiler hiçbir neden ileri sürülmeden tüm işçilerine eşit davranmalı. Farklı süreli çalışan işçiler arasında da işverenin eşit davranma yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekiyor.