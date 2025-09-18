Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Eylül Ayında Tüketilmesi Gereken 14 Meyve-Sebze

Mantar, aslında çok farklı kullanım alanlarıyla her öğünde kendine yer bulabilecek bir sebze. Sotesinden çorbasına ve ızgarasına kadar mantar, sadece lezzetiyle değil pek çok vitamin ve mineral barındırmasıyla da öne çıkıyor. Protein açısından zengin yapısıyla özellikle et yemeyenler için besleyici bir alternatif sunan mantarı, mutfağında daha da yaratıcı tarifler denemek için de kullanabilirsin!