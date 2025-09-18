onedio
Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Eylül Ayında Tüketilmesi Gereken 14 Meyve-Sebze

Sultan Oğuz
18.09.2025 - 22:03

Tam bir geçiş dönemi olan eylül ayı, meyve ve sebzeleriyle yaklaşan serin günlere hazırlık yapmak için harika bir fırsat sunuyor. Tabii bunun yanında mevsiminde tükettiğimiz ürünler, tazelikleri ve besin değerleriyle de sağlığımızı şımartmanın en kolay yolu! Hazırsan, eylül ayında mutlaka tüketilmesi gereken 14 meyve ve sebzeye birlikte göz atalım!

1. Mantar

Mantar, aslında çok farklı kullanım alanlarıyla her öğünde kendine yer bulabilecek bir sebze. Sotesinden çorbasına ve ızgarasına kadar mantar, sadece lezzetiyle değil pek çok vitamin ve mineral barındırmasıyla da öne çıkıyor. Protein açısından zengin yapısıyla özellikle et yemeyenler için besleyici bir alternatif sunan mantarı, mutfağında daha da yaratıcı tarifler denemek için de kullanabilirsin!

2. Mürdüm Eriği

Hafif ekşi-tatlı aromasıyla mürdüm eriği, eylül ayında sofralara farklılık katmak için harika bir meyve. Reçel ve marmelatlarla kış kahvaltılarının yıldızı olan meyve, aynı zamanda kurutularak da sıkça tüketiliyor. Ayrıca tatlılarda, keklerde ve tartlarda aromasıyla farklı bir derinlik katan mürdüm eriği, eylül ayında hem lezzet hem de sağlık açısından sofralara mutlaka dahil edilmesi gereken meyvelerden biri.

3. Pazı

Yeşil yapraklı sebzeler arasında biraz geri planda kalsa da pazı aslında eylül ayının en gizli hazinelerinden biri. Tezgahlarda canlı yeşil yapraklarıyla parıldayan pazı, hem görüntüsüyle hem de faydalarıyla sofralara zenginlik katar. Sarmasından kavurmasına her öğüne hitap eden sebze, vitamin ve mineral açısından zengin oluşu sayesinde sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte bağışıklık sistemini desteklemek için birebir.

4. İncir

Salatalarda peynirle birleştiğinde damak çatlatan bir uyum yakalayan incir,  tatlılarda, salatalarda ya da dondurmayla birlikte sunulduğunda da sofralara ayrı bir hava katar. Lif açısından zengin oluşu sayesinde sindirim sistemine destek olan ve enerji veren incirin mevsimi kısa sürdüğü için eylül ayında bol bol tadını çıkar deriz çünkü bu eşsiz lezzeti yılın sadece belirli bir döneminde bulabiliyoruz.

5. Mısır

Haşlanmış ve közde haliyle herkesin çok sevdiği mısır sadece atıştırmalık değil, aynı zamanda sofraların da kurtarıcısıdır. Salatalarda tane tane kullanıldığında yemeğe renk ve tatlı bir dokunuş katarken çorbalarda kremalı haliyle sıcacık bir lezzet sunan mısır, pilavlara eklendiğinde ise hoş bir aroma yaratır.

6. Üzüm

Siyah, sarı ya da kırmızı çeşitleriyle eylül ayını renklendiren üzüm, taze haliyle sofralara enerji ve ferahlık getirirken tatlılarda ve salatalarda da farklı tat kombinasyonları oluşturmak için çok iyi bir seçenek. Pekmez yapımında kullanılmasıyla kış mevsimi için şifa kaynağı olan üzüm kuru haliyle de yıl boyunca mutfakta yeri hiç dolmayan bir meyve!

7. Patlıcan

Sebzeler arasında belki de en çok tarife uyum sağlayan patlıcan, eylül ayında hala sofraların yıldızı olmaya devam ediyor. Karnıyarık ve imam bayıldı gibi geleneksel yemeklerde başrolde olan sebze, meze sofralarının da vazgeçilmezi. Ayrıca musakka, patlıcan kebabı ya da sadece közleyip yoğurtla karıştırdığında bile eşsiz bir tat sunan patlıcanın her türlü tarifi mutfakta eşsiz bir koku yayar.

8. Kuşburnu

Kırmızı, minik ve parlak taneleriyle kuşburnu, eylülde doğanın sunduğu en şifalı meyvelerden biri. En çok çay formunda bilinse de reçel ve marmelat olarak  kahvaltılara farklı bir lezzet katan kuşburnu, aroması ve rengiyle sofralara renk katar. Üstelik, eylül ayında fazla taze kuşburnunu bulursan kışa hazırlık için kendin kurutmayı da deneyebilirsin.

9. Kabak

Kabak, hafifliği ve çok yönlü kullanımıyla Eylül ayında sofraların en güvenilir sebzelerinden biri. Yazdan kalma enerjisiyle tazeliğini koruyan kabak, dolmasından kızartmasına ve zeytinyağlı yemeğine kadar, hafifliğiyle öğle ve akşam sofralarında vazgeçilmez bir sebze! Lifli yapısı sayesinde sindirimi kolaylaştıran kabak, özellikle hafif beslenmek isteyenler için eylül ayında bol bol tüketilmesi gereken sebzelerden biridir.

10. Armut

Eylül ayının en sevilen meyvelerinden biri armut, yumuşak dokusu ve tatlı yapısıyla ferah bir alternatif sunar. Tek başına tüketildiğinde hafif ve sulu yapısıyla insanı serinletir. Tatlılarda, özellikle tart ve keklerde kattığı aromayla dikkat çeken armutun komposto ve reçel hali ise sonbahar sofralarının vazgeçilmezidir. Eylül, armutun en tatlı ve en sulu dönemini olduğu için bol bol değerlendirmeyi unutma!

11. Havuç

Turuncu rengiyle mutfaklara enerji getiren havuç, çiğ olarak salatalara eklediğinde çıtır çıtır yapısıyla ferahlık verirken pişirildiğinde ise tatlımsı aromasıyla yemeklere farklı bir tat katar. Çorbalardan keklere hem kokusuyla hem de lezzetiyle insanın içini ısıtan havuç, görselliğiyle de sofralara neşe katan havuç, eylül ayında mutfaklarda mutlaka yer alması gereken sebzelerin başında geliyor!

12. Elma

Pazarlarda çeşit çeşit renklerle karşımıza çıkan elmalar tatlıdan ekşiye, ferahlatıcı ve sulu yapılarıyla öne çıkar. Çiğ haliyle hem tek başına hem de salatalara katılarak tüketilebilirken komposto, kek, turta ve tatlılarda da başrolü oynayan elmayı dondurarak smoothie ve meyve sularında da kullanmayı deneyebilirsin!

13. Biber

Biber, eylül ayında çeşit çeşit haliyle sofraları renklendirmeye devam eder. Dolmalık biberin içine pirinçli ya da kıymalı harç doldurulup pişirildiğinde ortaya çıkan lezzet, sivri biberin kahvaltılarda kızartılarak tüketilmesi ya da közlenmiş kırmızı biberin salatalarda kullanılması mutfağa hem renk hem de aroma katar. Ayrıca acı biber sevenler için Eylül, biberin en yoğun ve en taze olduğu dönemlerden biri.

14. Kızılcık

Ekşi tadıyla bilinen kızılcık, eylül ayında sofralara renk ve farklılık katmak için harika bir seçenek! Kızılcık şerbeti ya da hoşafı, özellikle yazdan sonbahara geçişte ferahlatıcı bir içecek olarak karşımıza çıkan kızılcığın reçel ve marmelat hali ise kahvaltılarda sofrayı renklendirir. Aynı zamanda rengiyle dikkat çeken kızılcık, farklı tat arayanlar ve estetik bir sunum yapmak isteyenlerin de sıklıkla tercih ettiği bir meyve!

