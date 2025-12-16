onedio
Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Aralık Ayında Tüketilmesi Gereken 10 Meyve-Sebze

Meryem Hazal Çamurcu
16.12.2025 - 21:01

Her ayın meyve ve sebzesi ayrı. Aralık ayında da yenebilecek birçok meyve ve sebze var. Bu mevsime uygun neler var merak ediyor olabilirsin. Aralık ayında yiyebileceğin meyve ve sebzelere bakalım mı?

1. Mandalina

Kış demek mandalina demek zaten. Kışın en sevilen meyvelerinden olan mandalinayı Aralık ayında bol bol tüketebilirsin. C vitamini yönünden zengin mandalina kış aylarında bağışıklığını da destekliyor.

2. Greyfurt

Aralık ayının favori meyvelerinden biri de greyfurt. C vitamini yönünden zengin greyfurt hastalıklara karşı vücudunu destekliyor. Hafif acımsı bir tadı olduğu için herkese hitap etmiyor. O yüzden genelde portakal suyuyla karıştırılarak içilebiliyor. Salatalara da eklemek mümkün.

3. Pırasa

Aralık ayı gelince pırasalar meydana çıkıyor. Böreğinden yemeğine her şeyin yapılabildiği pırasa lif bakımından zengin bir içeriğe sahip. Lezzetli tarifler deneyebileceğin pırasa ekonomik olarak da uygun bir sebze. Çorbadan fırın yemeklerine pırasayı her şeyde kullanabilirsin.

4. Kereviz

Kereviz, aromatik yönden güçlü bir sebze. Sıcak yemek olarak pişirilebileceği gibi zeytinyağlı yemeği de yapılabiliyor. Sap kısmı da çorbalara koyulabiliyor. Portakalla birlikte çok lezzetli olan kereviz kışın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

5. Lahana

Lahana kışın en çok tüketilen sebzelerinden. Lahana dolması ya da kapuska yemeğinde kullanılabilen lahana çok da bereketli bir sebze. Yemek dışında salatalar için de kullanılabiliyor. Farklı şekillerde kullanılabilen lahana kışın en favori sebzesi diyebiliriz.

6. Ispanak

Ispanak en sevilen sebzeler arasında. Aralık ayında bol bol tüketilen sebze, vitamin açısından da zengin. Demir içeriği ile kış aylarında çok tüketiliyor. Yemeği, böreği, çorbası yapılabilen ıspanak hem lezzetli hem de faydalı sebzelerden. Yıkaması biraz zahmetli olsa da tadı için katlanmaya değer!

7. Kivi

Kivi, Aralık ayından bol bol tüketilen meyvelerden. C vitamini yönünden zengin bir içeriğe sahip kivinin ekşi-tatlı arası bir tadı var. Sabah kahvaltısında ya da ara öğünde kiviyi yiyebilirsin. Bunun yanında tatlıların içinde de kullanabilirsin.

8. Ayva

Ayva sert meyvelerden. Kışın sıklıkla tüketilen ayva sadece çiğ olarak yenmiyor. Bunun yanında tatlısı da meşhur. Komposto olarak da yapılabilen ayvanın reçeli de çok lezzetli oluyor. Lif oranı yüksek olan ayva sindirim sistemini destekliyor. Ayva için kışın en sevileni diyebiliriz bizce!

9. Bal Kabağı

Bal kabağını en lezzetli şekilde yemek istiyorsan Aralık ayı bunun için ideal. Genelde tatlısı yapılan bal kabağı tahinle çok yakışıyor. Bunun yanında çorba olarak da tüketilebiliyor. Püre olarak da yenebilen bal kabağı özellikle bebekler için tercih ediliyor.

10. Pancar

Pancar oldukça yararlı sebzelerden. Kırmızı pancarın daha tatlı bir tadı oluyor. Rengi ile salatalara da görsellik katıyor. Pancar salatalarda kullanılabildiği gibi suyu da içilebiliyor. Yoğurtla bir araya getirilerek meze de yapılabiliyor. Bu alternatiflerle kış sofralarının vazgeçilmezi oluyor.

