Her Nesli Etkilemeyi Başaran Birbirinden Kaliteli Şarkılar
Bazı şarkılar var ki üstünden asırlar geçse bile asla unutulmaz. Bunun en büyük nedeni de mutlaka bulunduğu nesli etkileyen bir yanı olmasından kaynaklanır. Gerek sözleri gerekse melodisi ile insanların aklında büyük bir yer edinir.
İşte bizim seçtiğimiz en efsanevi şarkılar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Let It Be
2. Bohemian Rhapsody
3. Billie Jean
4. I Will Always Love YoU
5. Smells Like Teen Spirit
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. My Heart Will Go On
7. Hotel California
8. Dancing Queen
9. Imagine
10. Like A Prayer
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın