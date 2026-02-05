onedio
Her Gün Marketten Alınan Su Markaları Laboratuvarda İncelendi: Hangisi En Temizi?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.02.2026 - 13:05

Market raflarından sofralarımıza ulaşan paketli suların ne kadar hijyenik olduğu, tüketiciler için her zaman merak konusu olmuştur. Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Ali Berber, bu soruya yanıt aramak amacıyla laboratuvar ortamında dikkat çekici bir deneye imza attı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan bu çalışma, yedi farklı popüler su markasının mikrobiyolojik durumunu petri kapları aracılığıyla gözler önüne serdi.

Kaynak

Kaynak: https://t24.com.tr/haber/marketten-al...
Laboratuvarda hassas analiz süreci

Deney kapsamında marketlerden rastgele seçilen su markalarından alınan numuneler, mikroorganizmaların gelişimine uygun besiyerlerine ekildi. Kuluçka süresinin ardından kamera karşısına geçen Dr. Berber, her bir markanın hijyen karnesini tek tek inceledi. Bazı kapların tamamen berrak kaldığı görülürken, bazılarında ise bakteri varlığına işaret eden koloni oluşumları tespit edildi.

En temiz su markası hangisi?

Yapılan inceleme sonucunda markaların petri kaplarındaki görüntüleri şu şekilde listelendi:

  • Erikli: Besiyeri tamamen pürüzsüz ve temiz kalarak herhangi bir üreme izine rastlanmadı.

  • Abant: Yapısını koruyarak hijyenik bir sonuç verdi.

  • Gümüş: Herhangi bir bozulma veya bakteri oluşumu görülmeyen markalar arasında yer aldı.

  • Damla: Besiyeri yapısı bozulmadan temiz bir sonuç sergiledi.

Doç. Dr. Berber tüketicilere uyarıda bulundu.

Sonuçları değerlendiren Doç. Dr. Berber, bu çalışmanın tek bir örneklem üzerinden yapılan şahsi bir gözlem olduğunun altını çizdi. Bu tür deneylerin kesin bir yargıdan ziyade tüketicide farkındalık oluşturmayı amaçladığını belirten uzman, çalışmasını 'Unutmayalım, su hayattır' sözleriyle noktaladı.

Ömer Faruk Kino
