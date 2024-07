Her Ay Bir Yeni Finansal Bilgi: Teknolojiyle Birlikte Daha Çok Yaygınlaşan Demateryalizasyon Nedir?

Dijital varlıklar, fiziksel belgelere kıyasla kat be kat daha güvenli. Kayıp, çalıntı ya da zarar görme derdi yok. Ayrıca, istediğiniz an bu belgelere erişebilirsiniz. Hiçbir yere gitmenize gerek yok, her şey bilgisayarınızda ya da telefonunuzda.