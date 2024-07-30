Her Ay Bir Yeni Finansal Bilgi: Teknolojiyle Birlikte Daha Çok Yaygınlaşan Demateryalizasyon Nedir?

Demateryalizasyon, adından da anlaşılacağı üzere, 'maddi' olan bir şeyi 'maddi olmayan' bir hale getirmek demek. Finansal dünyada ise, bu kağıt bazlı menkul kıymetlerin dijital ortama taşınması anlamına geliyor. Yani, eskiden hisse senetleri, tahviller elimize kağıt olarak gelirdi ya, işte artık bunlar tamamen dijital. Hiçbir kağıt, hiçbir fiziksel belge yok. Her şey tıkır tıkır dijital ortamda.