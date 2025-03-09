onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Video Tarifler
Philips Çift Hazneli Airfryer'da Domates Soslu Makarna ve Susam Kaplı Tavuk Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Domates Soslu Makarna ve Susam Kaplı Tavuk Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
09.03.2025 - 19:31

Airfryer kullanarak dakikalar içinde tam bir öğün hazırlamak mümkün! Hem pratik hem de doyurucu bu tarif, mutfakta fazla vakit geçirmek istemeyenler için ideal! 🤤

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Airfryer'da Domates Soslu Makarna ve Susam Kaplı Tavuk Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Domates Soslu Makarna ve Susam Kaplı Tavuk Nasıl Yapılır?

Domates Soslu Makarna

Malzemeler

  • 2 SB makarna

  • 1 SB domates sos

  • 1 SB su

  • 2 YK krema

  • 2 YK zeytinyağı

  • Tuz, karabiber

  • Soğuk su

Hazırlanışı

1. Makarnayı soğuk suda 30 dakika bekletin. Daha sonra suyunu süzün ve malzemeleri karıştırıp hamurişi ayarında pişirin.

Susam Kaplı Tavuk

Malzemeler

  • Yarım kilo tavuk

  • 1/4 TK kimyon

  • 1/4 TK tatlı toz biber

  • 1/4 TK tuz

  • 1/4 TK karabiber

  • 1/4 TK pul biber

  • 2 YK un

  • 1 yumurta

  • 1/2 SB az kavrulmuş susam

1. Tavukları baharat ve un karışımı ile kaplayın. Önce yumurtaya sonra susam bulayın. Tavuk ayarında kızartın.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
luna
luna
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın