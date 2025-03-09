Philips Çift Hazneli Airfryer'da Domates Soslu Makarna ve Susam Kaplı Tavuk Nasıl Yapılır?
Philips Çift Hazneli Airfryer'da Domates Soslu Makarna ve Susam Kaplı Tavuk Nasıl Yapılır?
Airfryer kullanarak dakikalar içinde tam bir öğün hazırlamak mümkün! Hem pratik hem de doyurucu bu tarif, mutfakta fazla vakit geçirmek istemeyenler için ideal! 🤤
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Airfryer'da Domates Soslu Makarna ve Susam Kaplı Tavuk Nasıl Yapılır?
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