10 Mart Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün bağlılıklarından kurtulmak için net ve somut adımlar atabilirsin. Seni yoran ilişkilerden, dibe çeken işlerden ve alışkanlıklardan uzaklaşmak için harekete geçebilirsin. Pek çok kişi pazartesi günü atar ilk adımı ve devam ettiremez ama bugün senin için unutulmaz bir dönüm noktası olabilir.

Yeni bir düzen kurmak için harika bir gün seni bekliyor. Güneş ve Satürn’ün Balık burcundaki kavuşumundan güç alarak hayatını değiştirme cesareti bulabilirsin. Bir anda ayrılık kararı verebilir, etrafındaki insanlardan uzaklaşabilir ve yeni ilişkiler kurarak kendini eskisinden çok daha özgür hissedebilirsin.

Öte yandan beslenme düzenin, bir süredir bırakmak istediğin zararlı akışkanlıklar ve egzersiz planında da değişebilir. Tabii hayata her zamakinden daha heyecanlı ve yenilikçi bir perspektiften baktığın bugün iş hayatında da önemli bir dönüşüm söz konusu olabilir. Kendini daha iyi ifade edebildiğin ve yeteneklerini sergilediğin bir işe odaklanmayı düşünmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...