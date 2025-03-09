onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Bu Ünlü Sözleri Hangi Ekonomistin Söylediğini Tahmin Edebilecek misin?

etiket Bu Ünlü Sözleri Hangi Ekonomistin Söylediğini Tahmin Edebilecek misin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
09.03.2025 - 14:01

Ekonomiye yön veren ünlü ekonomistlerin sözlerine kulak asıyoruz ama kimin ne dediği bazen karışabiliyor. Ekonomistlerin ne dediğini iyi dinleyip dinlemediğini ölçeceğimiz bir test hazırladık!

Verdiğimiz sözlerin hangi ekonomiste ait olduğunu bulabilecek misin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“Ekonominin en ilginç görevi, hayal ettiğimiz şeyleri tasarlayabileceğimiz konusundaki bilgisizliğimizi gözler önüne sermektir.”

“Ekonomik tahminlemenin tek işi, astrolojiyi saygın göstermektir.”

“Eşitsizlik yalnızca ahlaki bir mesele değildir; aynı zamanda ekonomik bir meseledir.”

“Borsa, kısa vadede oy veren makinedir; uzun vadede ise tartı makinesidir.”

"Kapitalizm, kendi yıkımının tohumlarını eker."

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Mali politika, modası geçmiş bir araç olmaktan çok uzak, politika araç setinde merkezi bir rol oynamalıdır."

"Bilgisayar çağını her yerde görebilirsiniz, ancak üretkenlik istatistiklerinde değil."

"Başarısızlık, iş dünyasının doğal döngüsünün bir parçasıdır. Şirketler doğar, şirketler ölür, kapitalizm ilerler."

“Yerel olarak sevin, küresel olarak ticaret yapın.” sözünü Dr. Art Laffer söylemiştir. Doğru mu?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın