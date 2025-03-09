Bu Ünlü Sözleri Hangi Ekonomistin Söylediğini Tahmin Edebilecek misin?
Bu Ünlü Sözleri Hangi Ekonomistin Söylediğini Tahmin Edebilecek misin?
Ekonomiye yön veren ünlü ekonomistlerin sözlerine kulak asıyoruz ama kimin ne dediği bazen karışabiliyor. Ekonomistlerin ne dediğini iyi dinleyip dinlemediğini ölçeceğimiz bir test hazırladık!
Verdiğimiz sözlerin hangi ekonomiste ait olduğunu bulabilecek misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Ekonominin en ilginç görevi, hayal ettiğimiz şeyleri tasarlayabileceğimiz konusundaki bilgisizliğimizi gözler önüne sermektir.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Ekonomik tahminlemenin tek işi, astrolojiyi saygın göstermektir.”
“Eşitsizlik yalnızca ahlaki bir mesele değildir; aynı zamanda ekonomik bir meseledir.”
“Borsa, kısa vadede oy veren makinedir; uzun vadede ise tartı makinesidir.”
"Kapitalizm, kendi yıkımının tohumlarını eker."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Mali politika, modası geçmiş bir araç olmaktan çok uzak, politika araç setinde merkezi bir rol oynamalıdır."
"Bilgisayar çağını her yerde görebilirsiniz, ancak üretkenlik istatistiklerinde değil."
"Başarısızlık, iş dünyasının doğal döngüsünün bir parçasıdır. Şirketler doğar, şirketler ölür, kapitalizm ilerler."
“Yerel olarak sevin, küresel olarak ticaret yapın.” sözünü Dr. Art Laffer söylemiştir. Doğru mu?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın