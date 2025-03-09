Bu Ünlü Sözleri Hangi Ekonomistin Söylediğini Tahmin Edebilecek misin?

Ekonomiye yön veren ünlü ekonomistlerin sözlerine kulak asıyoruz ama kimin ne dediği bazen karışabiliyor. Ekonomistlerin ne dediğini iyi dinleyip dinlemediğini ölçeceğimiz bir test hazırladık!

Verdiğimiz sözlerin hangi ekonomiste ait olduğunu bulabilecek misin?