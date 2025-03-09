10 Mart Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün kısıtlamalar ve engeller söz konusu olabilir. Aman dikkat bir anda karşına çıkan sorunlar işlerini zorlaştırabilir. Önündeki engellerin mimarı Güneş ve Satürn’ün Balık burcundaki kavuşumu desek pek de yanıltıcı olmaz. Zira her ne kadar olumlu bir kavuşum olsa da yanıltıcı etkileri de var.

Zorluklar karşısında verdiğin mücadelede işleri zorlaştıran ise sen olabilirsin. Kendini kısıtlıyor ve sınırlar çiziyor olabilir misin? Yaratıcı zihnini ve bitmek bilmeyen enerjini serbest bırak, başaracaksın. Bu noktada uyarmalıyız, güne zorluklarla başlasan da işler anbean düzelecek ve her şey güzel olacak.

Kendine koyduğun sınırlar ve ikili ilişkilerde ördüğün duvarlar seni biraz ıssızlaştırabilir. Ancak endişe etme bu yalnızlık sana sükunet ve huzur getirecektir. Kendini dinleyerek geçireceğin günün sonunda zihnini dinleyerek hayattan ne istediğini anlayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...