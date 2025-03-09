Yapay Zekaya Sorduk: Faiz Gerçekten Kazandırır mı? Yoksa Paranı mı Muhafaza Edersin?

Faiz, risksiz bir yatırım aracı olarak görülse de, uzun vadede alternatif yatırımlara kıyasla daha düşük getiri sunabilir. Örneğin, hisse senetleri, altın, gayrimenkul veya kripto paralar gibi yatırım araçları daha yüksek kazanç sağlayabilir. Ancak bu tür yatırımlarda risk daha yüksektir. Faiz, özellikle düşük risk seven yatırımcılar için güvenli bir liman olabilir, ancak en iyi seçenek olup olmadığı kişinin finansal hedeflerine bağlıdır.