Ekonomik Güç Kaymaları: 21. Yüzyılda Asya’nın Yükselişi ve Batı’nın Finansal Geleceği Nasıl Olacak?

Herkes bir hamle yapıyor ve dengeler sürekli değişiyor. Batı pes edecek mi, yoksa bu değişime ayak uydurup liderliği elinde tutmaya devam mı edecek? Bunu zaman gösterecek!

Şimdi size soralım: Sizce geleceğin ekonomik süper gücü kim olacak? Çin mi, Hindistan mı, yoksa Batı tekrar ipleri eline mi alacak?