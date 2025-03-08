Ekonomik Güç Kaymaları: 21. Yüzyılda Asya’nın Yükselişi ve Batı’nın Finansal Geleceği Nasıl Olacak?
Ekonomik Güç Kaymaları: 21. Yüzyılda Asya’nın Yükselişi ve Batı’nın Finansal Geleceği Nasıl Olacak?
Eskiden dünya ekonomisi denince akla hep Amerika, Avrupa, büyük finans merkezleri, Wall Street, Londra Borsası falan gelirdi. Ama artık o devir kapanıyor gibi! Çünkü Asya, sessiz sedasız ama inanılmaz bir hızla dünya ekonomisinin zirvesine doğru tırmanıyor. Peki, bu güç kayması ne anlama geliyor? Batı bu değişime ayak uydurabilecek mi, yoksa eski ihtişamını kaybedip sahneden çekilmek zorunda mı kalacak?
Haydi, gelin dünya ekonomisindeki büyük dönüşümü birlikte inceleyelim!
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Eskiden dünya ekonomisinin merkezi Amerika ve Avrupa’ydı, ama artık Asya “Ben de varım!” diyerek sahneye çıktı ve bayağı da güçlü geldi.
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Hadi şimdi birkaç çarpıcı rakam verelim.
Bir de Çin’in dev projelerine bakalım.
Bir de işin teknoloji boyutu var.
Gelelim Batı’ya…
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Özellikle Amerika’nın Çin ile yaşadığı ticaret savaşları, küresel ekonomiyi bambaşka bir yere sürüklüyor.
Ama Batı tamamen güç kaybediyor diyemeyiz.
Bir de şu var: Küresel finans sistemi hala Batı’nın elinde!
Peki, Türkiye bu işin neresinde?
Yani, dünya artık eski dünya değil.
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Ama unutmayalım ki, dünya ekonomisi bir satranç tahtası gibi…
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