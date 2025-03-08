Yatırım Yaparken En Önemli Stratejilerden Biri Olan “Diversifikasyon” Nedir?

Yatırım yaparken en büyük hedeflerden biri, yüksek getiri sağlarken bir yandan da riskleri en aza indirmektir. Diversifikasyon, tam olarak bunun için geliştirilmiş bir stratejidir. Çünkü yatırım bütçesinin farklı sektörler, bölgeler ve yatırım araçları arasında pay edilmesini sağlar. Bunlardan herhangi birinde olumsuz bir durum gelişse bile, tüm yatırım zarardan etkilenmemiş olur ve risk minimumda tutulur.