Her Ay Bir Yeni Finansal Bilgi: Blokaj Nedir? Hangi Durumlarda Blokaj Uygulanır?
Her Ay Bir Yeni Finansal Bilgi: Blokaj Nedir? Hangi Durumlarda Blokaj Uygulanır?
Finans dünyasına ait kavramlardan biri olan blokaj, banka hesabı, kredi kartı veya hisse senetlerini kullanmayı engelleyen bir sistem. Farklı nedenlerle koyulabilen blokajın ne olduğunu ve ne zaman uygulandığını merak ediyorsanız sizi içeriğe alalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Blokaj kelimesi normalde bir şeyi bloke etme anlamına geliyor. Ama bankacılıkta anlamı farklı tabii ki...
Finans dünyasında blokajın birçok çeşidi var.
Banka hesaplarında blokaj, banka hesabına erişememe durumu.
Hesabın bloke edilen kısmını hesap sahibi istese bile kullanamaz. Bu blokeli kısımdan alacaklı kendi alacağı kadarını tahsi edebilir.
Banka hesabı dışında kredi kartına da bloke koyulması mümkün. Kredi kartı blokajı, birden fazla nedenden olabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bunun dışında ödenmeyen borçlardan dolayı da kredi kartının bloke edilmesi mümkün.
Yatırımcı blokajı, bloke çeşitlerinden bir başkası.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda