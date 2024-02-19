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Her Ay Bir Yeni Finansal Bilgi: Blokaj Nedir? Hangi Durumlarda Blokaj Uygulanır?

etiket Her Ay Bir Yeni Finansal Bilgi: Blokaj Nedir? Hangi Durumlarda Blokaj Uygulanır?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 14:01

Finans dünyasına ait kavramlardan biri olan blokaj, banka hesabı, kredi kartı veya hisse senetlerini kullanmayı engelleyen bir sistem. Farklı nedenlerle koyulabilen blokajın ne olduğunu ve ne zaman uygulandığını merak ediyorsanız sizi içeriğe alalım!

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Blokaj kelimesi normalde bir şeyi bloke etme anlamına geliyor. Ama bankacılıkta anlamı farklı tabii ki...

Bankacılıkta blokaj, bir varlığın kullanımına yetkililerin kısıtlama getirmesi demek. Eğer bir varlığa blokaj koyulduysa o zaman sahibi bu varlığını istediği gibi kullanamıyor. Eğer varlığını kullanmak istiyorsa yetkililerden izin alması gerekiyor.

Finans dünyasında blokajın birçok çeşidi var.

Banka hesaplarında blokaj olabileceği gibi kredi kartında da blokaj olması mümkün. Bunun dışında başka blokaj çeşitleri de var. Gelin blokaj çeşitlerine tek tek bakalım...

Banka hesaplarında blokaj, banka hesabına erişememe durumu.

Banka hesabında blokaj varsa o zaman hesabın sahibi hesabına erişemiyor.  Hesaba bloke koyulmasının nedeni borçlar olabilir. Ancak burada borç ne kadarsa ancak hesaptaki paranın o kadarına bloke koyulabilir. Eğer hesapta borçtan fazla para varsa o zaman o fazla kısım kullanılabiliyor.

Hesabın bloke edilen kısmını hesap sahibi istese bile kullanamaz. Bu blokeli kısımdan alacaklı kendi alacağı kadarını tahsi edebilir.

Bloke sadece bir hesaba koyulmaz. Borçlunun birden fazla hesabı varsa bloke hepsine de koyulabilir. Kaç hesaba bloke koyulacağı hesaplardaki paraya göre değişiyor. Bloke bitene kadar hesap sahibi hesabındaki blokeli kısma dokunamıyor. Bloke kaldırılana kadar da bu böyle devam ediyor.

Banka hesabı dışında kredi kartına da bloke koyulması mümkün. Kredi kartı blokajı, birden fazla nedenden olabiliyor.

Kredi kartının bloke edilmesi çoğunlukla çalınma ve kaybetme gibi nedenlerle olabiliyor. Böyle bir durumda kartın sahibi banka ile konuşarak aslında kendi isteğiyle kartın bloke edilmesini talep ediyor. Bu sayede çalınan ya da kaybolan kartı kimse kullanamıyor.

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Bunun dışında ödenmeyen borçlardan dolayı da kredi kartının bloke edilmesi mümkün.

En sık rastlanan kredi kartı bloke edilme nedenlerinden biri de kartın borcunun ödenmemesi. Ödenmeyen kart borçları nedeniyle bloke ile kredi kartının daha fazla kullanılması engellenmek isteniyor. Genellikle 3 dönem boyunca kredi kartı borcu ödenmediğinde banka, kartı bloke edebiliyor.

Yatırımcı blokajı, bloke çeşitlerinden bir başkası.

Yatırımcı blokajı, yatırımcıların yatırım hesaplarındaki pay senetlerinin blokesi anlamına geliyor. Burada amaç, yatırımcının hesabın kendi iradesi dışında kullanılmasını önlemek. Bu blokede hisse senetleri belirli bir dönem boyunca bloke ediliyor. Böylece hisse senetleri güvence altına alınmış oluyor. Bloke edilen hisse senetleri, blokaj kaldırılana kadar satılamıyor.

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