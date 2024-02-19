Her Ay Bir Yeni Finansal Bilgi: Blokaj Nedir? Hangi Durumlarda Blokaj Uygulanır?

Kredi kartının bloke edilmesi çoğunlukla çalınma ve kaybetme gibi nedenlerle olabiliyor. Böyle bir durumda kartın sahibi banka ile konuşarak aslında kendi isteğiyle kartın bloke edilmesini talep ediyor. Bu sayede çalınan ya da kaybolan kartı kimse kullanamıyor.