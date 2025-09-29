onedio
Hepsinin Yeri ve Zamanı Var: Gece ve Gündüz Serumları Arasındaki Farklar Neler?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
29.09.2025 - 16:04

Cilt bakımında her geçen gün yeni ürünler ortaya çıkıyor. Serumları da son zamanlarda sıklıkla duyuyoruz. O kadar çok serum çeşidi var ki ne işe yaradıklarını insan karıştırıyor doğal olarak. Özellikle gece ve gündüz serumlarının farkının ne olduğu merak konusu. Yanlış ürünü yanlış zamanda kullanmak gerekli etkiyi almaya engel olabilir. O zaman gelin farkları neymiş öğrenelim!

Zamanlama her şeydir!

Gece ve gündüz serumlarının amaçları farklı. Yani gündüz serumları gün içinde cildin en çok maruz kaldığı UV ışınları, hava kirliliği gibi faktörlere karşı cildi korumayı amaçlar. Yani içinde antioksidanlar ve bu faktörler için koruyucu içerikler var.

Gece serumları ne işe yarar?

Gece ise cildi korumak yerine onarma ön planda. Yani gece serumlarının içerikleri de buna göre. Gece serumlarında daha çok güçlendirici içerikler var. 

Gece serumları gündüz kullanılabilir mi?

Bazı gece serumları gündüz kullanılabilir. Cilde zarar vermeyen içeriklere sahip olan gece serumlarını gündüz kullanabilirsin. Ama retinol ve asitler gündüz kullanılamayan serumlar arasında.  

Güneş faktörü de etkili.

Gündüz serumları güneşin zararlı ışınlarına karşı bir koruyucu kalkan aslında. Güneş kremlerinin yetmediği yerlerde gündüz serumları güneşin zararlı ışınlarına karşı koruyucu. Gece serumlarının içeriğinde ise güneş ışınlarına karşı bir koruyuculuk yok. Ayrıca gece serumlarının içeriğindeki asitler güneşle birleştiğinde ciltte hassasiyete neden olabilir. Yani gündüz ve gece serumlarının kullanımı güneşle de yakından ilgili.

Gece ve gündüz serumlarının içerikleri de farklı doğal olarak!

Gündüz serumlarının içeriğinde genelde C vitamini, niasinamid ve antioksidanlar bulunuyor. Bunlar güneşe ve dış etkenlere karşı cilde kalkan oluyor. Gece serumlarında ise retinol, peptitler ve güçlendirici asitler var. Bunları gündüz sürdüğünde cildine zarar verebilir ya da etkisi istediğin gibi olmaz.

Vücudumuzun biyolojik saati var.

Cildimizin de elbette bir saati var. Hangi işlevin ne zaman yerine getirileceğini bu saat belirliyor. Gündüz saatlerinde cilt daha çok korumaya odaklı. Gece ise cildin görevi onarmak oluyor. 

Gündüz serumları daha çok savunmaya, gece serumları ise onarmaya yardımcı oluyor. 

Aynı serumu sabah-akşam kullanmak bu yüzden çok iyi bir fikir değil. Belki zararı olmayabilir ama etkisi de zayıf olur. O yüzden 'Gece serumu gündüz de kullanır mı?' diye soranlar için cevap genellikle hayır oluyor. 

Gündüz serumları ile gece serumlarının yoğunlukları farklı.

Gündüz kullanılmaya uygun serumlar daha düşük konsantrasyonlu formüllere sahip. Bunun yanında gece serumları daha yüksek konsantrasyona sahip oluyorlar. Gece saatlerinde bu yüksek yoğunluğu cilt tolere edebiliyor. 

Cildin enerji kullanımı gündüz ve gece farklı.

Cilt gün boyunca dış etkilere karşı savunmada. Gece ise enerjisini kendini onarmaya harcıyor. Bu fark serumların neden farklı zamanlarda kullanılması gerektiğini gösteriyor. Gündüz serumları dış etkenlere karşı savunmaya yardımcı olurken gece serumları da cildin onarmaya harcadığı enerjiye destek oluyor.

Tabii ki bu iki serumun hedefleri de farklı!

Gündüz serumlarının daha çok gün boyu tazelik, parlaklık gibi kısa vadeli hedefleri bulunuyor. Gece serumlarının ise daha uzun vadeli hedefleri var. Gece serumlarının hedefleri kırışıklığı azaltmak, cildin elastikiyetini artırmak ve lekeleri hafifletmek.

Kullanım sıklığı da gece ve gündüz serumlarını ayırıyor.

Gündüz serumlarının çoğunluğu her gün kullanılabiliyor. Gece serumları ise haftada birkaç kere kullanılabiliyor. Gündüz serumları rutin olarak günlük cilt bakımlarına eklenebiliyor, gece serumları ise daha aralıklı bakım için uygun.

