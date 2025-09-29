Hepsinin Yeri ve Zamanı Var: Gece ve Gündüz Serumları Arasındaki Farklar Neler?

Gece ve gündüz serumlarının amaçları farklı. Yani gündüz serumları gün içinde cildin en çok maruz kaldığı UV ışınları, hava kirliliği gibi faktörlere karşı cildi korumayı amaçlar. Yani içinde antioksidanlar ve bu faktörler için koruyucu içerikler var.

Gece serumları ne işe yarar?

Gece ise cildi korumak yerine onarma ön planda. Yani gece serumlarının içerikleri de buna göre. Gece serumlarında daha çok güçlendirici içerikler var.

Gece serumları gündüz kullanılabilir mi?

Bazı gece serumları gündüz kullanılabilir. Cilde zarar vermeyen içeriklere sahip olan gece serumlarını gündüz kullanabilirsin. Ama retinol ve asitler gündüz kullanılamayan serumlar arasında.

Güneş faktörü de etkili.

Gündüz serumları güneşin zararlı ışınlarına karşı bir koruyucu kalkan aslında. Güneş kremlerinin yetmediği yerlerde gündüz serumları güneşin zararlı ışınlarına karşı koruyucu. Gece serumlarının içeriğinde ise güneş ışınlarına karşı bir koruyuculuk yok. Ayrıca gece serumlarının içeriğindeki asitler güneşle birleştiğinde ciltte hassasiyete neden olabilir. Yani gündüz ve gece serumlarının kullanımı güneşle de yakından ilgili.