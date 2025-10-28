Hem Sağlıklı Hem Lezzetli: Protein Dolu Öğle Yemeği Önerileri

Tek tuş ile Philips Çift Hazneli Airfryer'ı çalıştırabilir, durdurabilir ve işlemleri ayarlayabilirsiniz. Uygulama sayesinde de kalan sürenin ne kadar olduğuna bakabilirsiniz. Böylece diğer işlerinize daha kolay bir şekilde odaklanırsınız.

Malzemeler:

Tavuk göğsü

haşlanmış kinoa

cherry domates

roka

limon suyu

Yapılış:

Tavukları baharatla marine edin.

Philips Çift Hazneli Airfryer’da 190°C’de 12 dakika pişirin.

Kinoayı haşlayın.

Tüm malzemeleri karıştırın ve üzerine limon sosu gezdirin.

Hem hafif hem de tok tutacak bir tarif!