Hem Sağlıklı Hem Lezzetli: Protein Dolu Öğle Yemeği Önerileri
Çoğumuz öğle yemeklerini atlarız... Oysa günün en önemli öğünlerinden biridir. Enerji düşüklüğü yaşamasını beklemeden odak seviyemizi korumak için öğle öğününü en güzel şekilde hazırlamalıyız. Besin değeri yüksek olan seçimler çok önemli! Doğru malzemelerle protein açısından zengin öğle yemekleri hazırlayabilirsiniz. Ayrıca Philips Çift Hazneli Airfryer ile birlikte hem pratik hem lezzetli hem de sağlıklı bir öğün hazırlamak kolay!
Gelin, birlikte protein deposu ve öğle yemeğine uygun tariflere bakalım!
1. Tavuk ve Kinoalı Salata
2. Yumurta Muffin ve Yulaflı Tavuk Burger
3. Somon Fileto ve Buharda Brokoli
4. Nohutlu Sebze Bowl ve Tavuk Köfte
5. Tavuklu Dürüm
6. Mercimek Köftesi ve Kırmızı Fasulye Bowl
7. Yoğurt Soslu Tavuk Kanat
8. Hindi Sote ve Sebze Garnitür
9. Köfte ve Peynirli Omlet Wrap
10. Peynirli Kabak
