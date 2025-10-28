onedio
Hem Sağlıklı Hem Lezzetli: Protein Dolu Öğle Yemeği Önerileri

etiket Hem Sağlıklı Hem Lezzetli: Protein Dolu Öğle Yemeği Önerileri

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
28.10.2025 - 19:01

Çoğumuz öğle yemeklerini atlarız... Oysa günün en önemli öğünlerinden biridir. Enerji düşüklüğü yaşamasını beklemeden odak seviyemizi korumak için öğle öğününü en güzel şekilde hazırlamalıyız. Besin değeri yüksek olan seçimler çok önemli! Doğru malzemelerle protein açısından zengin öğle yemekleri hazırlayabilirsiniz. Ayrıca Philips Çift Hazneli Airfryer ile birlikte hem pratik hem lezzetli hem de sağlıklı bir öğün hazırlamak kolay!

Gelin, birlikte protein deposu ve öğle yemeğine uygun tariflere bakalım!

1. Tavuk ve Kinoalı Salata

1. Tavuk ve Kinoalı Salata

Tek tuş ile Philips Çift Hazneli Airfryer'ı çalıştırabilir, durdurabilir ve işlemleri ayarlayabilirsiniz. Uygulama sayesinde de kalan sürenin ne kadar olduğuna bakabilirsiniz. Böylece diğer işlerinize daha kolay bir şekilde odaklanırsınız.

Malzemeler: 

  • Tavuk göğsü

  • haşlanmış kinoa

  • cherry domates

  • roka

  • limon suyu

Yapılış: 

  • Tavukları baharatla marine edin. 

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 190°C’de 12 dakika pişirin. 

  • Kinoayı haşlayın. 

  • Tüm malzemeleri karıştırın ve üzerine limon sosu gezdirin. 

Hem hafif hem de tok tutacak bir tarif!

2. Yumurta Muffin ve Yulaflı Tavuk Burger

2. Yumurta Muffin ve Yulaflı Tavuk Burger

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın aynı anda pişirme avantajı sayesinde tek bir seferde hızlı ve leziz bir öğün ayarlayabilirsiniz. Tatlar ve kokular birbirine karışmaz, iki haznede farklı yemekler yapabilirsiniz!

Yumurta Muffin

Malzemeler: 

  • 2 yumurta

  • ıspanak

  • beyaz peynir

  • karabiber

Yapılış: 

  • Malzemeleri karıştırıp muffin kaplarına dökün.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 160°C’de 10 dakika pişirin. 

Soğuduğunda bile lezzetli kalacak bir tarif!

Yulaflı Tavuk Burger

Malzemeler: 

  • Tavuk kıyması

  • yulaf

  • yumurta

  • baharat

Yapılış: 

  • Malzemeleri yoğurun ve burger formu verin. 

  • 200°C’de 10 dakika pişirin. 

  • Tam buğday ekmeğiyle servis edebilirsiniz!

Hem fit hem de doyurucu bir kapanış olur!

3. Somon Fileto ve Buharda Brokoli

3. Somon Fileto ve Buharda Brokoli

Malzemeler: 

  • Somon fileto

  • limon

  • karabiber

  • zeytinyağı

  • brokoli

Yapılış: 

  • Somonu baharatla marine edin. 

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180°C’de 10-12 dakika pişirin. 

  • Brokoliyi buharda pişirip yanına ekleyin.

Dengeli bir tabak ile sağlıklı kalmaya devam edin!

4. Nohutlu Sebze Bowl ve Tavuk Köfte

4. Nohutlu Sebze Bowl ve Tavuk Köfte

HomeID uygulaması ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın akıllı ekranı sayesinde yapmak istediğiniz yemeklerin en uygun pişme süresini bulabilirsiniz!

Nohutlu Sebze Bowl

Malzemeler: 

  • Haşlanmış nohut

  • kabak

  • havuç

  • zeytinyağı

  • limon suyu

Yapılış:

  • Sebzeleri Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180°C’de 8 dakika pişirin. 

  • Nohutla karıştırın. 

  • Üzerine limon ve baharat ekleyin.

  • Ayrıca salatalık, avokado, domates ile süsleyebilirsiniz.

Bitkisel protein tercih edenler bu tarifi denesin! 

Tavuk Köfte

Malzemeler: 

  • Tavuk kıyması

  • soğan

  • baharat

Yapılış: 

  • Köfteleri hazırlayın. 

  • Philisp Çift Hazneli Airfryer’da 190°C’de 12 dakika pişirin. 

  • Yanına yoğurt sos ekleyin.

5. Tavuklu Dürüm

5. Tavuklu Dürüm

Malzemeler: 

  • Tam buğday lavaş

  • tavuk parçaları

  • yoğurt sos

  • marul

Yapılış: 

  • Tavukları Philips Çift Hazneli Airfryer’da 190°C’de 10 dakika pişirin. 

  • Lavaş içine sebzelerle sarın. 

  • Yoğurt sosla tamamlayın.

Hem pratik hem lezzetli hem de tok tutucu!

6. Mercimek Köftesi ve Kırmızı Fasulye Bowl

6. Mercimek Köftesi ve Kırmızı Fasulye Bowl

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın senkronizasyon özelliği ile birlikte iki farklı yemeği tek tuşla aynı anda pişirebilirsiniz!

Mercimek Köftesi

Malzemeler: 

  • Haşlanmış mercimek

  • bulgur

  • maydanoz

  • limon

Yapılış: 

  • Malzemeleri karıştırarak şekil verin. 

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 170°C’de 8 dakika pişirin.

  • Yanına yoğurt sos ya da domates sosu ekleyebilirsiniz.

Bitkisel proteini bol olan bir öğün daha!

Kırmızı Fasulye Bowl

Malzemeler: 

  • Haşlanmış kırmızı fasulye

  • mısır

  • roka

  • yoğurt sos

Yapılış: 

  • Tüm malzemeleri karıştın. 

  • 170°C’de 5 dakika ısıtın. 

  • Üzerine yoğurt sos gezdirin.

7. Yoğurt Soslu Tavuk Kanat

7. Yoğurt Soslu Tavuk Kanat

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın akıllı ekranını ayarlamak çok kolay! Derecesini ve dakikasını ayarladıktan sonra gerisini Philips Çift Hazneli Airfryer'a bırakın!

Malzemeler: 

  • Tavuk kanat

  • yoğurt

  • baharat karışımı

Yapılış: 

  • Tavukları yoğurt ve baharat karışımı ile marine edin.

  • 200°C’de 15 dakika pişirin. 

  • Yanına yoğurtlu dip sos hazırlayabilirsiniz!

8. Hindi Sote ve Sebze Garnitür

8. Hindi Sote ve Sebze Garnitür

Malzemeler: 

  • Hindi göğsü

  • kabak

  • biber

  • havuç

Yapılış: 

  • Hindi etini baharatla karıştırın. 

  • Sebzelerle birlikte Philips Çift Hazneli Airfryer’a alın. 

  • 190°C’de 12 dakika pişirin. 

Düşük yağlı ve protein dolu bir tabak!

9. Köfte ve Peynirli Omlet Wrap

9. Köfte ve Peynirli Omlet Wrap

Korkmayın! Yaptığınız atıştırmalıklar Philips Çift Hazneli Airfryer'ın koku hapsetme özelliği ile eviniz aşırı yemek kokuları ile dolmayacak.

Köfte

Malzemeler: 

  • Kıyma

  • soğan

  • baharatlar

Yapılış: 

  • Köfteleri yoğurup şekil verin. 

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 200°C’de 10 dakika pişirin. 

  • Yanına taze yapılmış bulgur pilavı ekleyebilirsiniz!

Peynirli Omlet Wrap

Malzemeler: 

  • Yumurta

  • kaşar peyniri

  • ıspanak

  • tam buğday lavaş

Yapılış:

  • Omleti hazırlayın. 

  • Lavaş içine alıp rulo yapın. 

  • 160°C’de 5 dakika pişirin. 

Dışı çıtır, içi akışkan peynirli bir lezzet olacak!

10. Peynirli Kabak

10. Peynirli Kabak

HomeID uygulaması sayesinde birçok tarif seçeneğini gözden geçirebilirsiniz! 

Malzemeler: 

  • Kabak

  • beyaz peynir

  • zeytinyağı

  • karabiber

Yapılış: 

  • Kabakları uzun uzun dilimleyin. 

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180°C’de 7 dakika pişirin. 

  • Üzerine peynir serpin. 

  • Ilık servis edebilirsiniz!

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
