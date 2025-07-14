Hazırladığın Pastaya Göre Ne Kadar Tatlısın?
Tatlılar sadece damak tadımızı değil, ruh halimizi de yansıtır. Hele ki kendi pastanı sen hazırlıyorsan… Seçtiğin malzemeler, süslemeler ve o tatlı dokunuşların karakterini de ortaya koyuyor! Peki bakalım senin hazırladığın pasta, senin ne kadar tatlı biri olduğunu söylüyor?
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1. Öncelikle pastanın kekini seç bakalım!
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2. Peki pastan kaç katlı olsun?
3. Pastanın şekli ne olacak?
4. Kreması neli olsun?
5. Peki pastanın içinde ne olsun?
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6. Pastanın üstünde yazı olacak mı?
7. Pastan çikolatalı mı olsun meyveli mi?
8. Peki bu pastalardan hangisi?
9. Mumlarını seç bakalım!
10. Peki bu pasta kimin için?
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Sen şeker gibi tatlısın!
Sen çok tatlısın!
Sen hafif tatlısın!
Sen pek tatlı değilsin!
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