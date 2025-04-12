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Hazırladığın Kahvaltıya Göre Sen Kolay Biri misin?

Hazırladığın Kahvaltıya Göre Sen Kolay Biri misin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
12.04.2025 - 10:38

Kahvaltı deyip geçme! Ne yiyeceğine nasıl karar verdiğin, sofranı ne kadar özenle hazırladığın ve tabii ki ne kadar uğraştığın… Hepsi senin karakterin hakkında çok şey söylüyor. Bu testte hazırladığın kahvaltıya göre ne kadar kolay biri olduğunu öğreniyoruz!

Hadi teste!

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1. İlk olarak çay mı kahve mi?

2. Yumurtanı nasıl yiyorsun?

3. Peki sıcaklardan hangisi?

4. Peynir seç bakalım!

5. Zeytinlerden favorin hangisi?

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6. Hangisi?

7. Bunlardan hangisi?

8. Tatlılardan hangisi?

9. Son olarak ekmek seçer misin?

Sen kolay birisin!

Seninle birlikte olmak adeta cenneti yaşamak gibi. İnanılmaz pratik ve anlayışlı oluşun, her şeyi olduğu gibi kabul eden 'ne varsa yerim' tavrınla, seninle vakit geçirmekten herkes büyük keyif alıyor. Sabahları gözlerini açtığın anda, ne olursa olsun, yüzündeki gülümseme hiç eksik olmuyor. Kahvaltılar senin için bir ihtiyaç, ancak öyle büyük bir şatafata gerek duymuyorsun. İster bir dilim simit, ister ev yapımı bir omlet olsun, ne olursa olsun önemli olan onun tadını çıkarmak. Aslında bu durum, hayata olan bakışını da tam anlamıyla yansıtıyor. Gereksiz takıntılardan uzak, her şeyi olduğu gibi kabul eden bir yapın var. Uyumlu ve yapıcı enerjin, insanları etrafında toplamanı sağlıyor. Ancak burada dikkat etmen gereken bir nokta var. Bu rahatlık ve uyumlu oluş, bazen seni hayır diyemeyen biri haline getirebiliyor. Evet, kolay olmak ve herkesle anlaşabilmek güzel bir özellik, ancak bazen de sınırlarını belirlemek ve hayır diyebilmek gerekiyor. Unutma, hayır demek de bir haktır ve bu hakkını kullanmaktan çekinme.

Sen zor birisin!

Kahvaltı sofralarını seninle paylaşmak, adeta mini bir seremoniye katılmak gibi. Her bir detayın özenle düşünüldüğü, her şeyin yerli yerinde olduğu bu sofralar, senin titizlikle hazırladığın birer tablo gibi. Neyin nereye konacağını bile önceden planlamış olabilirsin. Çünkü senin için detaylar, sunum, uyum… Hepsi son derece önemli. Kolay biri olduğunu söylemek zor. Ama bu, kötü bir şey değil. Aksine, seninle olan biri, hayatının daha organize, daha kaliteli ve daha planlı hale geldiğini fark eder. Seninle geçirilen her an, bir düzene, bir ritme sahip olur. Ancak bu düzene uyum sağlayamayanlar, seni zor biri olarak algılayabilirler. Aslında senin beklentin basit: Özen. Her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü, her detayın titizlikle planlandığı bir dünya... Bazen kontrol etmeyi bırakmak, sana da iyi gelebilir. Unutma, bazen dağınık kahvaltılar da en çok keyif verenlerdir. Belki de biraz spontane olmak, hayatına yeni bir renk katabilir. Belki de biraz dağınıklık, hayatının düzenini bozmayacak, aksine ona yeni bir tat katacaktır. Kim bilir?

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İnci Döşer
İnci Döşer
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